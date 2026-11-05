Tras 23 años en la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo le dijo adiós al futbol internacional, pero su despedida no fue como se esperaría de una leyenda del deporte que ha roto récords Guinness y ha sido uno de los máximos goleadores de la historia.

El fin de una historia fue anunciado sólo como: “Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin”, cuando sus fanáticos están de acuerdo que pudo haber un partido de despedida, un homenaje o una de las grandes exhibiciones que daba en la cancha cuando anotaba.

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Horas después de anunciar su retiro, se ha comentado en redes sociales y en la prensa especializada a nivel mundial que Cristiano Ronaldo no pudo retirarse con “elegancia” como lo hizo su colega Lionel Messi hace apenas un mes en el partido de Argentina vs Benin en el Estadio Monumental.

El medio The Independent acusó a Cristiano de no haberse retirado como un “héroe indiscutido” como lo hizo Messi y lo señaló de haber hecho un “berrinche” después de que la selección de Portugal no lo tomara en cuenta en los últimos partidos y éste abandonara incluso el entrenamiento durante la Liga de Naciones. Incluso dijo que se comportó como un “adolescente engreído” y un “niño problemático”.

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En su momento, Cristiano comentó sobre su salida de la concentración: “A su debido tiempo, contaré a todos los portugueses la verdad sobre las razones que motivaron mi salida de la selección”.

Cabe recordar que, tras abandonar la concentración en la Liga de Naciones, Cristiano Ronaldo fue s ancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. En este contexto, se supo que el director técnico Jorge Jesús lo dejó en el banquillo y sin minutos en el partido contra Noruega a pesar de haberlo puesto a calentar.

Después de esto, rumbo al partido contra Dinamarca, se anunció que Cristiano no sería titular, el hecho le hizo tomar la decisión de abandonar la concentración y la Liga de Naciones.

Además de las opiniones de los medios, usuarios de internet han comparado también su despedida con la de Messi, destacando que el portugués jamás sabrá lo que es decir adiós con una afición ovacionando y celebrando una trayectoria de más de dos décadas.

“Hasta en la forma de retirarse se muestra la diferencia y el nivel de los dos. Messi se retiró de la selección en el máximo nivel, siendo querido y ovacionado. Cristiano se retira de la selección siendo suplente haciendo berrinche y yéndose por la puerta de atrás”, escribió un usuario en X.

Hasta en la forma de retirarse se muestra la diferencia y el nivel entre los dos Messi se retiro de la selección en el máximo nivel, siendo querido y ovacionado 🇦🇷👑🐐 Cristiano se retira de la selección,siendo suplente,haciendo berrinche y llendose por la puerta de atrás 🇵🇹😭 https://t.co/ed9rU6vIE2 — Xvi_10 (@Xvi_M10) November 5, 2026

Así se despidió Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

“Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver el dorsal número siete de nuestra selección nacional. Nunca sentí que me perteneciera sólo a mí, pero durante 23 tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirlo, defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo”, dijo en un video publicado en Instagram.

“Hoy ha llegado el momento de pasarlo al futuro. No ha sido una decisión fácil, porque algunas decisiones no se toman únicamente con la mente, sino también con el corazón”, agregó.

“Portugal siempre estará en mí”.