La actriz Blake Lively fue el centro de todas las miradas durante una reciente aparición en Nueva York, donde mostró su característico estilo sofisticado y confirmó por qué sigue siendo una de las celebridades mejor vestidas de Hollywood. La estrella sorprendió con un espectacular minivestido azul marino de lentejuelas que realzó su figura y derrochó glamour en una exclusiva celebración celebrada en Manhattan.

La protagonista de Gossip Girl fue vista la noche del martes en el exclusivo barrio del Upper East Side, donde asistió a un evento organizado para celebrar el lanzamiento de la nueva colección navideña de la firma de joyería Brent Neale.

Blake Lively at the Brent Neale Jewelry Holiday Launch. 📸 (BFA) https://t.co/xUKml41zuD — JumpTrailers (@JumpTrailers) November 4, 2026

Aunque acudió acompañada de amigos cercanos, la actriz apareció sin su esposo, el también actor Ryan Reynolds, quien no fue captado junto a ella durante la velada.

Para la ocasión, Blake Lively apostó por un estilismo clásico con toques modernos. Eligió un llamativo minivestido azul marino cubierto de lentejuelas que reflejaban la luz desde todos los ángulos y aportaban un efecto deslumbrante.

Blake Lively was all smiles in a blue sequined dress as she stepped out in NYC on Tuesday night. ✨ https://t.co/a9BMZqg2VZ — ExtraTV (@extratv) November 4, 2026

La prenda destacaba por su diseño con hombros descubiertos y un elegante lazo negro sobre el escote, detalle que aportó sofisticación al conjunto. La falda corta dejó al descubierto sus estilizadas piernas, mientras que completó el atuendo con unos zapatos transparentes de Christian Louboutin adornados con detalles oscuros en la punta.

La actriz complementó el look con un bolso de mano negro de cuero y una selección de joyas brillantes, incluyendo aretes colgantes y varios anillos de gran tamaño que añadieron un toque extra de elegancia.

Otro de los elementos que no pasó desapercibido fue su cabello. Blake Lively lució su larga melena rubia peinada en ondas voluminosas que caían sobre sus hombros, una imagen que recordó el estilo glamuroso que ha mantenido a lo largo de su carrera.

A su salida del evento, la actriz sonrió constantemente a los fotógrafos y se mostró relajada y de buen ánimo, proyectando confianza y frescura frente a las cámaras.

La aparición pública de Lively ocurrió pocos días después de que la actriz compartiera con sus seguidores algunos detalles de su rutina de cuidado personal.

A través de sus historias de Instagram, la estrella publicó un video en el que mostró el proceso que sigue durante las noches para mantener su piel y cabello en buen estado. En las imágenes apareció utilizando diversos tratamientos de belleza, entre ellos una mascarilla facial y un dispositivo de luz roja para el cuidado de la piel.

Con su característico sentido del humor, la actriz bromeó sobre el tiempo y esfuerzo que dedica a estos procedimientos. Incluso compartió mensajes divertidos en los que ironizaba sobre su deseo de verse tan joven como en los primeros años de su vida.

Blake Lively también confesó sentir nostalgia por las rutinas de belleza más sencillas de principios de los años 2000 y acompañó la publicación con la canción Glamorous, el exitoso tema de Fergie y Ludacris lanzado en 2006.

La actriz de It Ends With Us reaparece en eventos públicos después de varios meses marcados por una intensa disputa legal relacionada con la producción de la película y con su coprotagonista y director, Justin Baldoni.

El conflicto, que generó una amplia cobertura mediática, concluyó este año tras un acuerdo alcanzado por ambas partes antes del inicio del juicio. Posteriormente, los antiguos compañeros de reparto emitieron un comunicado en el que reiteraron su compromiso con ambientes laborales respetuosos y profesionales.

Mientras tanto, Blake Lively continúa enfocada en su familia, sus proyectos profesionales y su marca de cuidado capilar, además de compartir con frecuencia aspectos de su vida cotidiana como madre de cuatro hijos y empresaria.