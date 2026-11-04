Hollywood también reaccionó a los resultados de las elecciones intermedias de 2026 en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Actores, cantantes y otras celebridades compartieron mensajes en redes sociales para celebrar los triunfos demócratas. Aquí te contamos qué dijeron.

1. Pedro Pascal

El actor de Star Wars y Marvel compartió en sus historias de Instagram una imagen del estado de Texas en color azul, acompañada de la palabra "sollozando", luego del triunfo de James Talarico, quien se ha convertido el primer demócrata en ganar un cargo a nivel estatal en Texas desde 1994.

Asimismo, Pascal publicó fotografías de Talarico y Gina Hinojosa, quien se convirtió en la primera gobernadora latina de Texas.

2. John Leguizamo

John Leguizamo, actor, comediante y productor colombiano, también celebró los resultados electorales y compartió varias publicaciones en Instagram.

Entre ellas destacó una en la que se mencionaban los triunfos históricos de senadores y gobernadores durante estas elecciones.

"¡Este es mi Estados Unidos! ¡Juntos somos más fuertes! ¡Todos somos iguales! ¡Nos cuidamos y nos respetamos unos a otros!", escribió.

3. Bette Midler

Bette Midler, conocida por interpretar a Winifred "Winnie" Sanderson en Hocus Pocus, calificó la noche electoral como "maravillosa" y agradeció a los votantes por su participación.

"¡Estoy ENCANTADA! ¡Qué noche tan, tan maravillosa! ¡Gracias, Estados Unidos! ¡Han salvado a su querido país!", expresó.

4. Chiquis Rivera

La cantante de Paloma Blanca y Porque soy abeja reina agradeció a los ciudadanos estadounidenses por participar en las elecciones y aseguró que juntos podían construir un futuro mejor.

Además, compartió imágenes de James Talarico, Gina Hinojosa y Chris Pappas, quien se convirtió en el primer senador de Estados Unidos abiertamente gay.

"A todos los que se tomaron el tiempo de ir a votar ¡Muchas Gracias! Su voz cuenta y su participación es parte del cambio que podemos lograr juntos para construir un mejor futuro", escribió.

5. Danny Trejo

Danny Trejo, conocido por su personaje de Machete, también aprovechó el momento para felicitar a Xavier Becerra y Gina Hinojosa por sus respectivos triunfos electorales.

"¡Se está haciendo historia! ¡Muchísimas felicidades a @becerraforgovernor por convertirse en el primer latino en ser elegido gobernador de California, y a @ginafortexas por convertirse en la primera latina en ser elegida gobernadora de Texas! Es un momento de orgullo para nuestra comunidad", escribió.

6. Viola Davis

La galardonada actriz Viola Davis felicitó a través de Instagram a Keisha Lance Bottoms, quien se convirtió en la primera mujer negra en ocupar un cargo de gobernadora en la historia de Estados Unidos.

"Nosotros, el pueblo... ¡¡¡EL PUEBLO!! Somos los artífices de esta nación... y hemos hablado... a través de nuestro voto... ¡¡¡FELICIDADES, mi hermana @keishabottoms!!!", expresó.

7. Jimmy Kimmel

El presentador Jimmy Kimmel también se pronunció sobre los resultados de las elecciones en su programa Jimmy Kimmel Live!, donde en su monólogo se burló de Donald Trump.