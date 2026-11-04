El avance de la inteligencia artificial y las proyecciones que hay sobre el poder que tendrá en el futuro está poniendo en jaque la vida cotidiana de los humanos, sus trabajos, su seguridad y su bienestar.

En torno a los efectos que ya está dejando su uso, un experto opinó que la humanidad estaría en mejores condiciones si no se hubiera desarrollado nunca.

Geoffrey Hinton, uno de los impulsores de la inteligencia artificial afirmó recientemente que lo más conveniente hoy en día es que los humanos jamás hubieran desarrollado la IA y advirtió que podría desencadenar un incidente a gran escala próximamente.

El científico computacional y ganador del Premio Nobel dijo en una entrevista que la IA puede ofrecer un “futuro maravilloso”, pero “quizá nos hubiera convenido no haberla desarrollado nunca”.

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Aunado a esto, afirmó que en menos de una década, los humanos sabrán si pueden gestionar riesgos tecnológicos o si “fracasan en la gestión de riesgos y tenemos una enorme brecha entre ricos y pobres, enormes problemas culturales, un desempleo masivo y una sociedad que se desmorona”.

Según predice el experto, en un futuro ocurrirá un suceso similar a Chernóbil, pero el incidente nuclear será en realidad un ataque con inteligencia artificial en contra de los sistemas de generación de electricidad, capaz de generar “un apagón masivo” o accidentes que paralicen el sistema financiero durante una semana y afecte a todo el mundo, incluso los ponga en riesgo.

Para evitar que esto ocurra, el experto sugiere crear un sistema regulador de su uso a nivel tecnológico, empresarial y gubernamental, con pruebas obligatorias para los modelos de la IA de vanguardia, evaluación independiente y estándares comunes intergubernamentales; este tipo de regulación también está siendo promovido por países como Alemania, Canadá, Finlandia y Australia.

“Necesitamos algo similar a la FDA estadounidense para medicamentos, donde la empresa deban presentar pruebas estadísticas sólidas a una autoridad independiente que demuestren que el modelo de la IA produce más beneficios que perjuicios antes de su lanzamiento”, dijo.

Además de esas declaraciones, el Nobel de física criticó a los multimillonarios que impulsan el avance de la IA, acusándolos de impulsar su crecimiento únicamente por el “afán” de ganar dinero y tener cierta supremacía dentro de la industria: “Les importa un bledo, prefieren el dinero”, señaló hablando de figuras como Elon Musk, Sam Altman o Mark Zuckerberg.

Luego de trabajar en Google por décadas y trabajar en el avance de la IA, Hinton advirtió en 2023 que había riesgos críticos si dicha herramienta seguía evolucionando: “Si nos dejamos llevar por el afán de obtener más control, estaremos en problemas”.

A pesar del panorama crítico que hay sobre el futuro de la humanidad coexistiendo con la IA, el científico tiene esperanza de que la herramienta funcione positivamente bajo control: “Mi intuición me dice que todavía tenemos el control. Es muy posible que podamos hacer algo. Sólo funcionará si nos esforzamos mucho, pero es muy posible que nos esforcemos mucho”, apuntó.