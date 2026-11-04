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Tras las elecciones de medio término en Estados Unidos y la elección de gobernador en varios estados, California acaba de hacer historia al votar por el primer gobernador latino desde el siglo XIX, mismo que presume tener una historia de migración resiliente y sólo 12 dólares en el bolsillo.
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Xavier Becerra fue elegido como el próximo gobernador de California por parte de los demócratas.
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De acuerdo con los informes disponibles, será el primer gobernador latino desde finales del siglo XIX tras ganar los comicios ante el candidato republicano Steve Hilton.
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Durante sus mítines y en las invitaciones que hizo para las votaciones primarias en junio pasado, Becerra compartió que sus padres eran migrantes mexicoamericanos, y que habían llegado a Estados Unidos sólo con 12 dólares en busca de mejores oportunidades y una mejor vida.
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“Mis padres llegaron a este país con $12 dólares en sus bolsillos. Confiamos en que este estado, más que cualquier otro lugar en América, le daría a nuestra familia una oportunidad justa. California nos dio todo. Y durante toda mi carrera, me he comprometido a devolverlo (...) Hoy, les pido que me dejen hacerlo como gobernador”, escribió en X.
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De acuerdo con los informes disponibles sobre los orígenes de Becerra, se sabe que su padre y él mismo nacieron en Sacramento, California, mientras que su madre nació en Guadalajara, Jalisco.
Nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, cuando era pequeño, Becerra se mudó temporalmente a Tijuana, México, donde se crió su padre, y regresó a California cuando era adolescente para asentarse en el estado.
Tras graduarse de la Universidad de Stanford, Becerra se casó con la doctora Carolina Reyes y tuvieron tres hijas, a las que crió en Los Ángeles.
Becerra en el ojo del huracán por sus orígenes mexicanos
Cuando era candidato a gobernador, Becerra protagonizó una polémica junto a su contendiente republicano, Steve Hilton, luego de que éste pusiera en duda sus orígenes mexicanos.
En varios mítines, Hilton lo acusó de “político engreído, arrogante y manipulador” y lo señaló de haber falsificado su historia familiar para ganar simpatizantes y el voto latino en el estado ya que se sabía que su padre era estadounidense.
Según alegó Hilton, él y su familia sí podían hablar ser migrantes en Estados Unidos, ya que procenden de Londres y Hungría. Como respuesta, el portavoz de Becerra reveló la mudanza temporal del político y su familia a Tijuana y apuntó que era una práctica normal.
“Bienvenido a California, Steve Hilton, donde la gente nacida en California a menudo se creía en otros países y regresa, a veces décadas después, para construir una nueva vida para sí mismos en el mejor lugar del mundo”, apuntó el portavoz Jonathan Underland.
Agregó que el demérito de su historia familiar y los ataques a migrantes latinos estaban relacionados con el racismo promovido por Donald Trump y su movimiento MAGA (Hagan grande a Estados Unidos otra vez).
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