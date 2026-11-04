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Bobby Pulido está haciendo historia al ganar su candidatura para la Cámara de Representantes por el Distrito 15 de Texas, siendo parte del partido demócrata y contendiendo contra la republicana Mónica de la Cruz.
A raíz de su triunfo, en internet se ha estado preguntando quién es Bobby Pulido más allá de la política, su vínculo con México y hasta el crush que tuvo con la cantante de Tex-Mex, Selena Quintanilla. Aquí te contamos lo que se sabe de Pulido y todo lo que debes de conocer sobre su vida y obra hasta el momento.
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¿De dónde es Bobby Pulido?
El cantante es originario de Estados Unidos, aunque tiene raíces mexicanas. Su nombre completo es José Roberto Pulido Jr. y nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas. La familia paterna tiene orígenes de Nuevo León, México.
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De hecho se sabe que heredó el talento y gusto por la música de su padre Roberto Pulido, quien también fue músico de género tejano, y de su madre Diana Montez, hija del músico norteño Mario Montez.
Conquistó ambos lados de la frontera en las décadas de los 90 y los 2000 con éxitos como Desvelado, Enséñame y Llegaste a mi vida. Su propuesta musical combinó sonidos tradicionales de Texas con influencias mexicanas, polka y country estadounidense.
Esta mezcla ayudó a acercar la música tejana a nuevas generaciones y lo convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos del género. Su trayectoria también recibió reconocimiento internacional: en 2022 ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Tejana por Para que baile mi pueblo.
Bobby Pulido estuvo enamorado de Selena Quintanilla
Detrás de su trayectoria musical y ahora su nuevo hito como representante por el Distrito 15 de Texas, también existe una anécdota que despierta curiosidad sobre la vida del músico: su conexión con Selena Quintanilla, a quién conoció cuando era joven.
Una de las anécdotas más curiosas de su juventud es su relación con Selena Quintanilla. Ambos coincidieron desde pequeños debido a que sus familias formaban parte de los mismos circuitos musicales en Texas.
La agrupación de Roberto Pulido llegó a compartir escenarios con Selena y Los Dinos, por lo que Bobby tuvo oportunidad de conocer a la cantante antes de que alcanzara la fama internacional.
En varias entrevistas, el intérprete ha recordado que Selena fue su amor platónico y contó que, tiempo después, A.B. Quintanilla le reveló que su hermana había sentido atracción por él. Aunque la historia alimentó la curiosidad de los seguidores de ambos artistas, nunca existió una relación sentimental entre ellos.
También se ha relacionado la canción Desvelado con Selena, en múltiples ocasiones se ha dicho que Pulido le dedicó dicha composición, pero el mismo cantante ha dicho que el tema no fue escrito para ella y ni siquiera la compuso él, sino que es obra del autor Jorge Avena.
Bobby Pulido se enfrenta a Trump y gana en Texas
El cantante recientemente fue tema de conversación luego de que Donald Trump lo criticara y se burlara de su candidatura a la Cámara de los Representantes de Estados Unidos.
Durante la disputa por un escaño en el Congreso, Trump se dirigió a Pulido a través de redes sociales y lo tachó de ser un “demócrata de la izquierda radical que se opone a no impuesto sobre las proteínas, no impuesto sobre las horas extras y no impuesto sobre la seguridad social y, si él y los Demócratas alguna vez llegaran al poder, todas estas cosas serán terminadas” señaló.
“Quiere aumentos masivos de impuestos, fronteras abiertas, hombres jugando en deportes de mujeres y mutilación trasgéneo de sus hijos. ¡Bobby Pulido es imprudente, radical y peligroso!”, agregó.
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