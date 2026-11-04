La cercanía entre Donald Trump y su asistente Natalie Harp ha vuelto a generar polémica en Washington luego de que se revelara que ahora ocupa un lugar “ultrasecreto” en la Casa Blanca.

De acuerdo con los informes, la asistente de comunicaciones, de 35 años, dejó su antiguo lugar de trabajo para instalarse en un comedor privado, donde el presidente suele estar la mayor del tiempo haciendo llamadas, revisando documentos, viendo televisión y trabajando lejos de sus colaboradores.

The New York Times hizo estas revelaciones hace unos días, poniendo en la mesa dudas sobre la influencia que tiene Natalie Harp sobre el presidente estadounidense y la relación que tienen más allá de lo laboral.

El nuevo espacio de trabajo está rodeado de documentos impresos y artículos periodísticos que ocupan buena parte del comedor privado. No es casualidad: Harp se ha ganado el apodo de La Impresora Humana porque suele llevar una impresora portátil para entregar personalmente a Trump noticias, publicaciones de redes sociales y mensajes de sus aliados.

NO TE PIERDAS: México se suma a las alertas internacionales: pide preparar una Mochila de vida ante emergencias

Según funcionarios citados por el medio, ahora trabaja en esa habitación cuando no está sentada detrás del escritorio del mandatario. No está claro si el cambio será permanente. Pero su trabajo va mucho más allá de imprimir noticias.

Según se ha dicho, Natalie Harp también tiene un papel en la actividad digital del presidente y suele ayudarlo a publicar mensajes en Truth Social.

Un video del documental The Art of the Surge, de 2024, volvió a llamar la atención porque muestra a Trump dictándole publicaciones mientras ella las escribe durante el discurso de Kamala Harris en la convención demócrata.

El episodio alimentó las preguntas sobre cuánto contenido de la cuenta presidencial redacta o publica la asistente, aunque se sabe que Trump también dicta y supervisa sus propios mensajes.

La confianza del mandatario en Natalie Harp tampoco es un secreto. Durante un mitin en Grand Island, Nebraska, el 5 de octubre, Trump la invitó a subir al escenario para entregarle un documento y la comparó con una modelo de The Price Is Right: “Esta persona perfecta”, dijo el presidente mientras bromeaba sobre la posibilidad de hacer un programa de televisión con ella.

Esta cercanía ha provocado especulaciones sobre una posible relación poco saludable entre ambos, una interpretación que ha circulado en publicaciones como Radar Online.

Harp ha expresado públicamente su admiración por Trump y, según documentos y cartas descritos en el libro Regime Change, de los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan, llegó a escribirle mensajes personales en los que expresaba una profunda devoción.

Desde la Casa Blanca, un portavoz la ha descrito como una de las colaboradoras más leales y trabajadoras del presidente.