Los demócratas recuperaron el martes el control de las dos cámaras del Congreso y asestaron un decisivo revés al control republicano en Washington abriendo paso a una nueva era de oposición legislativa al presidente Donald Trump.

Las elecciones de mitad de mandato canalizaron la profunda frustración de los votantes por los altos precios, la guerra en Irán y las preocupaciones sobre la corrupción gubernamental. Los demócratas arrollaron a sus rivales en todo el país, volteando estados que llevaban décadas en manos republicanas y donde Trump ganó por márgenes de dos dígitos hace apenas dos años.

Esto incluye la sorprendente victoria de James Talarico al Senado en Texas, donde ningún demócrata había logrado un cargo estatal en más de 30 años, y el triunfo de Annie Andrews sobre la senadora Darline Graham en Carolina del Sur. Trump había dado su pleno respaldo a ambos candidatos republicanos.

En Michigan, el progresista Abdul El-Sayed —que forma parte de un grupo de candidatos de izquierda que se impusieron en las primarias demócratas en esta campaña— derrotó al republicano Mike Rogers. Hasta la senadora republicana Susan Collins, de Maine, una veterana sobreviviente de elecciones difíciles, perdió ante el demócrata Troy Jackson.

Los resultados supusieron el desmoronamiento total de la coalición que devolvió a Trump a la Casa Blanca hace dos años, con los jóvenes y los latinos alejándose de los republicanos, de acuerdo con la Encuesta de Votantes de AP. Sólo alrededor de un tercio de los votantes hispanos dijeron que respaldaron al republicano en sus contiendas locales para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los resultados fueron un duro golpe para Trump, que visitó cerca de dos docenas de estados durante el último mes en una ofensiva destinada a movilizar a los republicanos, pero que no pudo evitar la debacle.

Los resultados remodelarán el resto del mandato de Trump

Aunque el mandatario ha mostrado habilidad para superar los intentos por contenerlo, el control demócrata del Congreso remodelará profundamente sus dos últimos años en el cargo y obstaculizará su agenda legislativa.

Los demócratas han señalado que usarán su posición en el Congreso para garantizar que el tramo final del mandato de Trump incluya una serie de investigaciones contra altos miembros de su gobierno y un escrutinio más intenso acerca de cómo ha enriquecido a su familia. No se descartan un juicio político contra Trump y los funcionarios de su gobierno. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el magnate tecnológico Elon Musk, exasesor principal de Trump, figuran entre los posibles objetivos de investigaciones.

En eventos de celebración el martes por la noche, el líder demócrata Chuck Schumer calificó el resultado como una “remodelación generacional del mapa del Senado”. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, apuntó que “el pueblo estadounidense clama por un cambio transformador”.

Trump no tardó en lavarse las manos ante las derrotas de su partido, publicando en su red social —incluso antes de que cerraran las urnas en la costa oeste— que él no estaba en la boleta, aunque pasó semanas pidiendo a los votantes que actuaran como si lo estuviera. Prometió que usaría su poder de veto para bloquear la agenda demócrata, compartiendo una imagen de una gorra roja con la palabra “veto” estampada al estilo de su característico artículo de campaña “Make America Great Again” ("Hagamos grande a Estados Unidos otra vez").

En una entrevista telefónica nocturna con Fox News, Trump dijo que no consideraba las elecciones como una derrota personal. A los votantes, afirmó, “no les gustaron los candidatos”.

Los demócratas se habían preparado para que Trump intentara socavar de nuevo los resultados si ganaban, después de que advirtió que personas sin la ciudadanía emitirían votos en masa y presentó demandas en Alaska y California. En cambio, en declaraciones a Fox dijo que los aceptaría.

A pesar de los resultados, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, escribió en X que “los republicanos del Senado no se quedarán de brazos cruzados mientras el ala de extrema izquierda y socialista del Partido Demócrata intenta deshacer todo lo que hemos hecho”. Dijo que trabajarán con Trump “para detener los peores impulsos del extremismo demócrata”.

Los demócratas trazaron un camino excepcional hacia la victoria en el Senado

Las elecciones de mitad de mandato suelen ser difíciles para el partido del presidente, pero los republicanos esperaban que su mayoría en el Senado estuviera a salvo. Pero los demócratas se movilizaron en algunos de los estados más conservadores del país.

Josh Turek derrotó a la representante Ashley Hinson en Iowa y Adam Hamilton desbancó al senador Roger Marshall en Kansas, convirtiéndose en el primer senador demócrata del estado desde 1932. La cascada de sorprendentes victorias demócratas incluyó a Talarico frente a Ken Paxton en Texas, Andrews ante Graham en Carolina del Sur, Sherrod Brown imponiéndose al senador Jon Husted en Ohio y Roy Cooper quedándose con un escaño vacante en Carolina del Norte.

Trump desempeñó un papel desproporcionado en las contiendas de Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Respaldó a Paxton y lo ayudó a derrotar al senador en funciones John Cornyn en las primarias de Texas, aunque autoridades republicanas advirtieron que sus esfuerzos podrían ser costosos. Criticó duramente al senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis, quien optó por no buscar la reelección. También apoyó a Graham, pese a las dudas internas de que fuera la candidata adecuada para reemplazar a su hermano, quien murió inesperadamente a principios de año.

Menos sorpresivo fue que el senador demócrata Jon Ossoff ganara la reelección en Georgia derrotando al representante Mike Collins. El representante Chris Pappas también se impuso en una contienda al Senado en Nueva Hampshire, después de vencer al exsenador John Sununu para reemplazar a la demócrata saliente Jeanne Shaheen.

Otros campos de batalla clave incluyen Alaska, donde el gobierno de Trump presentó una demanda para bloquear la certificación de los resultados del Senado si el actual senador republicano Dan Sullivan pierde, citando la presencia de un segundo candidato llamado Dan Sullivan en la boleta. En la carrera al Senado en Mississippi seguía siendo demasiado pronto para proyectar un ganador.

En la Cámara de Representantes, los demócratas se adentraron en territorio ganado por Trump para derrotar a sus candidatos preferidos y ganar incluso en algunos de los estados más republicanos. Hubo múltiples avances demócratas en Iowa, Texas, Florida y Pensilvania y nuevos escaños demócratas en Kentucky, Missouri, Nebraska, Ohio y Utah. En Iowa, que tenía una delegación congresional totalmente republicana antes de las elecciones, habrá ahora tres cargos demócratas.

Los republicanos pasaron el último tramo de la campaña inyectando decenas de millones de dólares en estados y distritos que Trump ganó con holgura hace apenas dos años, y el presidente hizo campaña en algunos de los estados más republicanos. Pero incluso la ventaja de fondos de los republicanos no contuvo la marea demócrata.

“¡Yo no estaba en la boleta y si lo hubiera estado, habríamos ganado por mucho!”, escribió Trump en su red social.

El electorado está frustrado y descontento

Los votantes llegaban al martes con mal ánimo, sumamente descontento con el rumbo del país y pesimista sobre el futuro, de acuerdo con The AP Voter Poll.

La gran mayoría de los estadounidenses se sienten frustrados con la situación actual en el país. Alrededor de tres cuartas partes de los votantes dicen sentirse “enojados” o “insatisfechos” con la trayectoria actual del país. La insatisfacción fue particularmente alta en estados demócratas, pero incluso en entidades de gobierno republicano, una gran parte de los votantes estaban al menos “insatisfechos”.

La economía contribuyó al regreso de Trump a la Casa Blanca. Pero la encuesta reveló que aproximadamente tres cuartas partes de los votantes afirman que la economía “no está tan bien” o está “mal”. Alrededor de 8 de cada 10 señalan que la inflación ha causado una dificultad financiera “severa” o “moderada” en sus hogares.

La corrupción gubernamental también fue un tema clave para los votantes. Aproximadamente la mitad la citó, junto con el costo de vida, como “crucial” para su voto al Congreso, por encima de quienes se preocupan por las políticas de aplicación de las leyes migratorias, la guerra con Irán y los centros de datos para IA. Alrededor de 6 de cada 10 votantes dijeron que Trump prioriza sus propios intereses por encima de los del país.

A pesar de su ventaja relativa en estos temas, el Partido Demócrata no es mucho más popular entre los votantes. Poco menos de la mitad de los votantes tiene una opinión “algo” o “muy” favorable del Partido Demócrata, mientras que alrededor del 40% ve al Partido Republicano de manera positiva.

Los republicanos habían intentado desafiar el precedente histórico —casi siempre el partido del presidente pierde escaños en las elecciones de mitad de mandato— con un agresivo esfuerzo de redistribución de distritos destinado a crear un mapa electoral más favorable. Pero en Florida y Texas, donde los republicanos esperaban sumar hasta nueve escaños, el plan pareció quedarse corto, con los demócratas ganando distritos objetivo.

Los demócratas dominan las contiendas para gobernador

Más allá de Washington, 36 estados elegirán gobernadores. Los demócratas Josh Shapiro en Pensilvania, JB Pritzker en Illinois, Wes Moore en Maryland, Maura Healey en Massachusetts y Kathy Hochul en Nueva York lograron la reelección. En un sorpresivo resultado en Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un tercer mandato.

En Ohio, el republicano Vivek Ramaswamy perdió ante la demócrata Amy Acton después de que su campaña enfrentó críticas por un anuncio en el que aparecía la madre distanciada de Acton, quien perdió la custodia de la política hace décadas después de que su esposo, el padrastro de Acton, fuera acusado de violarla cuando era niña.

La demócrata Keisha Lance Bottoms de Georgia será la primera gobernadora negra en la historia de cualquier estado. En la vecina Florida, Byron Donalds se convirtió en el primer republicano negro del país en ser elegido gobernador.

El líder demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries, de Nueva York, quien está en posición de hacer historia como el primer presidente negro de la Cámara de Representantes si su partido arrasa y llega al poder, ha delineado una agenda de 100 días centrada en reducir el costo de vida y en una supervisión agresiva del gobierno de Trump.

Un desempeño particularmente sólido de los demócratas también daría impulso al grupo de posibles candidatos presidenciales del partido. También podría complicar los caminos del vicepresidente JD Vance y de otros republicanos que quizá busquen convertir su lealtad al presidente en impulso político.