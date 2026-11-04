El Grand Canyon National Park, en Arizona, es uno de los destinos naturales más impresionantes de Estados Unidos y una de las principales atracciones administradas por el National Park Service (NPS). Cada año recibe millones de visitantes que llegan para admirar sus inmensos paisajes, recorrer sus senderos y contemplar algunos de los amaneceres y atardeceres más espectaculares del país.

Si estás planeando tu viaje, aquí algunos consejos, lugares imperdibles y recomendaciones para disfrutar al máximo tu visita.

¿Cuál es la mejor zona para visitar?

Para quienes visitan el Gran Cañón por primera vez, el NPS recomienda el South Rim, la zona más popular y accesible del parque. Permanece abierta durante todo el año y concentra la mayoría de los miradores, hoteles, centros de visitantes y servicios turísticos.

El North Rim ofrece una experiencia más tranquila y menos concurrida, pero cuenta con acceso limitado dependiendo de la temporada.

Imperdible #1: Mather Point

Uno de los primeros lugares que debes visitar es Mather Point, uno de los miradores más famosos del parque.

Ubicado cerca del Centro de Visitantes, ofrece una vista panorámica espectacular del cañón y suele ser la primera parada de muchos viajeros.

Imperdible #2: Desert View Drive y la Desert View Watchtower

Si dispones de tiempo, recorre la carretera escénica Desert View Drive, que conecta varios puntos panorámicos hasta llegar a la histórica Desert View Watchtower.

Esta ruta ofrece algunas de las mejores vistas del río Colorado y suele tener menos aglomeraciones que otras áreas del parque.

Imperdible #3: Hermit Road

La ruta panorámica Hermit Road es una de las favoritas de los visitantes.

A lo largo de este recorrido encontrarás múltiples miradores con vistas espectaculares del cañón. Gran parte del año el acceso se realiza mediante los autobuses gratuitos del parque.

Imperdible #4: Ver el amanecer o el atardecer

El Gran Cañón cambia de color constantemente conforme avanza el día, pero el amanecer y el atardecer son considerados los momentos más impresionantes para admirar el paisaje.

El NPS recomienda consultar los horarios oficiales de salida y puesta de sol antes de tu visita para planificar mejor la experiencia.

Imperdible #5: Caminar por los senderos del cañón

El parque cuenta con rutas para todos los niveles de condición física.

Los visitantes pueden realizar caminatas cortas por el borde del cañón o aventurarse en senderos más exigentes que descienden hacia el interior. Antes de iniciar cualquier excursión, el NPS recomienda revisar las condiciones climáticas y llevar suficiente agua.

Usa el sistema gratuito de autobuses

Uno de los mejores consejos para ahorrar tiempo es utilizar los autobuses gratuitos del parque.

Estos conectan el Centro de Visitantes con hoteles, campamentos, senderos y miradores principales. Además, ayudan a reducir el tráfico y los problemas para encontrar estacionamiento.

Entre las principales rutas se encuentran:

Village Route (Azul)

Kaibab Rim Route (Naranja)

Hermits Rest Route (Roja)

Consejos importantes antes de viajar

Llega temprano

El NPS advierte que la entrada sur suele registrar largas filas entre las 9:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde, especialmente durante temporadas vacacionales.

Prepárate para cambios de temperatura

Las condiciones climáticas varían considerablemente dentro del parque debido a las diferencias de altitud entre el borde y el fondo del cañón. Los veranos pueden ser extremadamente calurosos y los inviernos muy fríos.

Descarga la aplicación del NPS

La aplicación oficial del National Park Service permite descargar mapas e información para utilizarlos sin conexión a internet, algo especialmente útil en zonas donde la señal móvil es limitada.

Consulta el estado del parque

Antes de salir, revisa las condiciones de caminos, horarios, cierres temporales y alertas oficiales del parque en la página del NPS.

¿Cuánto cuesta entrar al Gran Cañón?

El acceso al parque requiere un pase de entrada. Además, el NPS recomienda revisar con anticipación las tarifas vigentes y los tipos de pases disponibles para elegir la opción más conveniente según la duración del viaje.

¿Cuántos días se necesitan para visitar el Gran Cañón?

Aunque es posible recorrer los principales miradores en un solo día, muchos viajeros optan por pasar entre dos y tres días para disfrutar con calma de los senderos, programas de guardabosques, rutas panorámicas y atardeceres.

Con paisajes que parecen sacados de otro planeta, miradores espectaculares y una combinación única de naturaleza e historia geológica, el Gran Cañón de Arizona es un destino que merece estar en la lista de cualquier viajero que visite Estados Unidos.