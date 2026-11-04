Miles de personas ingresan cada año a Estados Unidos con una visa de turista B1/B2 y, tiempo después, se preguntan si existe una vía legal para obtener la residencia permanente, conocida como Green Card. La respuesta es sí, pero únicamente si califican bajo alguna categoría de inmigración establecida por la ley estadounidense.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), obtener la residencia permanente desde territorio estadounidense generalmente se realiza a través del proceso conocido como ajuste de estatus, que permite solicitar la Green Card sin tener que regresar al país de origen para completar el trámite consular.

Sin embargo, haber ingresado con una visa de turista no garantiza la residencia. La persona debe reunir los requisitos de una categoría migratoria específica y demostrar que fue admitida legalmente al país, generalmente mediante un registro I-94 emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Qué es el ajuste de estatus?

USCIS explica que el ajuste de estatus es el procedimiento mediante el cual una persona que se encuentra físicamente en Estados Unidos puede solicitar convertirse en residente permanente legal mediante el Formulario I-485, sin necesidad de salir del país para una entrevista en un consulado.

La agencia señala que la elegibilidad depende de la categoría migratoria bajo la cual se solicita la residencia y de que exista una visa de inmigrante disponible cuando la ley así lo requiera.

1. Residencia por matrimonio con un ciudadano estadounidense

Una de las vías más conocidas es el matrimonio con un ciudadano estadounidense.

En estos casos, el ciudadano puede presentar el Formulario I-130 (Petición para Familiar Extranjero) y, si el extranjero reúne los requisitos, también puede solicitar el ajuste de estatus mediante el Formulario I-485. USCIS considera a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses como familiares inmediatos, una categoría que suele tener visas disponibles sin largas listas de espera.

Es importante que la relación sea legítima y pueda demostrarse con evidencia documental durante el proceso migratorio.

2. Residencia por petición familiar

Además del matrimonio, ciertos familiares pueden ser patrocinados para obtener la residencia permanente.

Las peticiones familiares pueden incluir padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses, así como determinados familiares de residentes permanentes. El proceso generalmente comienza con la presentación del Formulario I-130 y está sujeto a la disponibilidad de visas según el Boletín de Visas del Departamento de Estado.

Dependiendo de la categoría, los tiempos de espera pueden variar significativamente.

3. Residencia por empleo

Otra alternativa es obtener una Green Card basada en una oferta de empleo.

USCIS señala que muchos trabajadores pueden acceder a la residencia permanente mediante una petición de inmigrante para trabajador extranjero, presentada a través del Formulario I-140. Posteriormente, si existe una visa disponible, el beneficiario puede solicitar el ajuste de estatus.

Este camino suele estar dirigido a profesionales, trabajadores especializados, ejecutivos multinacionales, investigadores destacados e inversionistas, entre otras categorías.

4. Residencia después de obtener asilo

Las personas que reciben asilo en Estados Unidos también pueden convertirse en residentes permanentes.

USCIS indica que un asilado puede solicitar la Green Card mediante el Formulario I-485 después de cumplir con los requisitos legales, incluido un período mínimo de presencia física en Estados Unidos tras la concesión del asilo.

Esta es una de las principales vías humanitarias para llegar a la residencia permanente.

5. Residencia por la Lotería de Visas

El Programa de Visas de Diversidad del Departamento de Estado, conocido popularmente como "lotería de visas", también puede abrir el camino hacia la residencia.

Cada año se ponen a disposición hasta 50 mil visas de inmigrante para personas procedentes de países con bajos niveles de inmigración hacia Estados Unidos. Los ganadores que ya se encuentran legalmente dentro del país pueden solicitar el ajuste de estatus ante USCIS si cumplen con todos los requisitos.

¿Qué papel juega el formulario I-94?

CBP señala que el formulario I-94 es el registro oficial de entrada y salida que demuestra la admisión legal de muchos visitantes a Estados Unidos. Este documento suele ser clave para quienes posteriormente buscan realizar un ajuste de estatus.

Por eso, los viajeros deben verificar que la información de su I-94 sea correcta y respetar los términos de su admisión mientras permanezcan en el país.

Las autoridades migratorias estadounidenses enfatizan que una visa de turista no fue creada para inmigrar de manera inmediata. Cada caso es evaluado individualmente y la elegibilidad para la residencia depende del cumplimiento de las leyes migratorias aplicables.

Por esa razón, quienes ingresaron con visa de turista y desean obtener la Green Card deben asegurarse de contar con una base legal válida para solicitar el ajuste de estatus y seguir los procedimientos establecidos por USCIS y el Departamento de Estado.