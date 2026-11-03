La poderosa hermana del líder de Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que el país dará una respuesta más contundente a la "invariable política hostil" de Washington hacia Pyongyang, informó el miércoles la agencia estatal de noticias KCNA.

"En la realidad actual, en la que se están batiendo nuevos récords en la aplicación de la política hostil de Estados Unidos hacia la RPDC, es natural que se establezcan nuevos récords en nuestras contramedidas", declaró Kim Yo Jong, utilizando el acrónimo del nombre oficial de Corea del Norte, citada por KCNA.