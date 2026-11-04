Kim Kardashian acaparó los reflectores con una aparición espectacular en Nueva York, donde presumió su famosa figura de reloj de arena con un sofisticado vestido strapless que destacó su diminuta cintura durante el estreno de la segunda temporada de All's Fair.

La empresaria, influencer y estrella de reality show asistió al evento acompañada por sus compañeras de reparto Sarah Paulson, Glenn Close, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts. Juntas desfilaron por la alfombra roja de los estudios Highline, convirtiendo la presentación de la serie en una auténtica pasarela de alta costura.

Para la ocasión, Kim Kardashian eligió un llamativo vestido gris confeccionado en cuero, con un corpiño estilo corsé y delicados detalles de encaje que resaltaron sus curvas.

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El diseño, sin tirantes y con un pronunciado escote, llamó especialmente la atención por su estructura ajustada que enfatizaba su estrecha cintura. Además, incorporaba largos flecos inspirados en tirantes caídos sobre los hombros y cintas decorativas que descendían por las caderas hasta fundirse con una elegante falda de corte sirena.

La pieza se completaba con una larga cola que se extendía detrás de ella mientras avanzaba por la alfombra roja, aportando dramatismo y sofisticación a su estilismo.

Kim Kardashian complementó el vestido con una gruesa gargantilla a juego, elaborada con un estampado que simulaba piel de serpiente, en armonía con los detalles de su corsé.

En cuanto al peinado, apostó por la sencillez con una coleta baja que dejaba algunos mechones sueltos alrededor del rostro. El maquillaje, por el contrario, fue mucho más audaz. Lució un intenso efecto ahumado en los ojos, acompañado de pestañas blancas colocadas bajo las pupilas, además de abundante rubor rosa y labios nude brillantes.

Más tarde, la celebridad encabezó el grupo de invitados que se dirigió a la fiesta posterior celebrada en el exclusivo Crane Club.

La producción de Hulu celebró por todo lo alto la llegada de su nueva temporada. Junto al elenco principal, también estuvo presente el productor ejecutivo y director Anthony Hemingway, quien posó junto a las actrices durante la sesión fotográfica oficial.

El primer episodio de la segunda temporada de All's Fair llegará a Hulu este miércoles, una fecha muy esperada por los seguidores de la serie.

Más allá de su llamativa aparición en Nueva York, Kim Kardashian también ha dado de qué hablar recientemente por una experiencia muy especial relacionada con una de sus máximas referencias de estilo: Elizabeth Taylor.

Durante una visita a una boutique de Bulgari en Roma, la empresaria tuvo la oportunidad de probarse un histórico collar de esmeraldas y diamantes que perteneció a la legendaria actriz. La joya, considerada una de las piezas más emblemáticas de la colección personal de Taylor, fue un regalo de Richard Burton.

Kim Kardashian compartió imágenes de ese momento en redes sociales y expresó su admiración por la estrella de Hollywood, a quien considera una de sus mayores inspiraciones.

Sin embargo, la experiencia no estuvo exenta de polémica. Algunos usuarios en redes sociales recordaron la controversia que surgió cuando Kardashian utilizó el famoso vestido de Marilyn Monroe durante la Gala del Met y cuestionaron que volviera a lucir objetos pertenecientes a figuras históricas del espectáculo.

Las críticas se mezclaron con numerosos mensajes de admiración de seguidores que elogiaron cómo lucía el collar y destacaron la emoción que expresó al poder acercarse a una pieza tan significativa de la historia de Hollywood.

Kardashian, quien incluso produjo un documental sobre Elizabeth Taylor y mantuvo conversaciones con la actriz antes de su fallecimiento en 2011, aseguró que probarse las joyas fue una experiencia profundamente especial.

"Mi amor por Elizabeth Taylor es profundo", escribió recientemente en Instagram. "Es alguien a quien he respetado y amado durante tantos años, y poder probarme sus joyas fue algo muy especial para mí".