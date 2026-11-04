Donald Trump "sigue siendo su presidente", señaló la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales este miércoles, un día después de que el Partido Republicano sufriera importantes derrotas en las elecciones legislativas de de mitad de mandato en Estados Unidos.

La presidencia transmitió este mensaje en X, acompañado de una imagen en la que aparece un Trump con mirada severa, inclinado sobre un escritorio en el Despacho Oval.

"Aviso: TRUMP SIGUE SIENDO SU PRESIDENTE", rezaba el texto superpuesto en la imagen. "Gracias por su atención a este asunto", añadía la publicación, empleando una frase que Trump utiliza con frecuencia en sus mensajes en redes sociales.

Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

El martes, el Partido Demócrata -en la oposición- se hizo con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado , asestando un duro golpe a Trump y al Partido Republicano.

La conquista del Congreso por parte de los demócratas marca el fin del férreo control que Trump ejercía sobre la política estadounidense. El partido opositor tendrá la capacidad de aprobar leyes, iniciar investigaciones sobre la administración de Trump y bloquear sus nombramientos.

Los resultados del martes reflejan una profunda frustración de la población ante el alto costo de vida, los aranceles y la guerra de Trump contra Irán, factores que han provocado una escalada de precios e intensificado el descontento hacia un presidente que ya contaba con una baja popularidad.

No obstante, Trump ha amenazado con ejercer su poder de veto, lo que plantea dudas sobre el alcance real de lo que los demócratas podrán lograr.