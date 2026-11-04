Este miércoles 4 de noviembre de 2026, el peso mexicano gana terreno frente al dólar estadounidense, luego de que los demócratas vencieran a los republicanos en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

De acuerdo con Investing, el dólar se debilitó tras los resultados electorales, mientras que los inversionistas se mantienen atentos a las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

Pero ¿a cuánto está el dólar hoy en México? Aquí te compartimos los precios de compra y venta en Banco Azteca, BBVA, Banamex y Banorte.

¿A cuánto está el dólar hoy 4 de noviembre de 2026?

Durante la mañana de este miércoles, el dólar se cotizaba alrededor de los 18.65 pesos por unidad, de acuerdo con Investing.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio de referencia de 18.7592 pesos por dólar, correspondiente al FIX determinado por el Banco de México (Banxico) el día anterior.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy

Este 4 de noviembre, el precio del dólar en Banco Azteca es de aproximadamente:

Compra: $17.05 pesos.

$17.05 pesos. Venta: $19.34 pesos.

Precio del dólar en Banorte hoy

En Banorte, el dólar se cotiza en:

Compra: $17.40 pesos.

$17.40 pesos. Venta: $18.90 pesos.

Precio del dólar en BBVA hoy

En BBVA, el tipo de cambio es de aproximadamente:

Compra: $17.71 pesos.

$17.71 pesos. Venta: $18.85 pesos.

Precio del dólar en Banamex hoy

En Banamex, el dólar tiene los siguientes precios:

Compra: $18.04 pesos.

$18.04 pesos. Venta: $19.02 pesos.

¿Qué banco tiene el dólar más barato hoy 4 de noviembre?

De acuerdo con los precios mencionados, BBVA tiene el precio de venta del dólar más bajo, al cotizarse en $18.85 pesos este miércoles 4 de noviembre.

Recuerda que los precios de compra y venta del dólar pueden cambiar durante el día.