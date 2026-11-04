Los demócratas estadounidenses han infligido a Donald Trump y al Partido Republicano una derrota histórica al recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Estas son las principales reacciones internacionales.

- AMÉRICA LATINA

"Quisiera resaltar el triunfo de dos personas de origen mexicano, que son el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas", declaró la presidenta mexicana de izquierdas, Claudia Sheinbaum, en referencia a los demócratas Xavier Becerra y Gina Hinojosa.

"Independientemente del resultado de la elección, buscamos siempre la mejor relación con Estados Unidos garantizando siempre el respeto a nuestra soberanía, la integridad territorial y a la colaboración sin subordinación", añadió la presidenta mexicana durante su rueda de prensa diaria.

- EUROPA

"El presidente Trump ha aceptado los resultados, y creo que el mundo tiene ahora la oportunidad de unirse en torno al tema que nos está afectando a todos, que es el costo de la vida", consideró el primer ministro laborista británico, Andy Burnham.

Esto será "imposible (...) mientras no se resuelva el conflicto en Oriente Medio, al igual que el de Ucrania, desencadenado por Rusia", añadió.

La amplia victoria de los demócratas es "una muy buena noticia para la democracia estadounidense", declaró el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"Es una nueva demostración de que, en democracia, es el pueblo quien escribe su propia historia y de que nadie, ni los algoritmos ni los intereses privados, puede hacerlo en su lugar", subrayó.

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, celebró el "cambio" y expresó su esperanza de que se pongan en marcha nuevas iniciativas para resolver los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo esperar que el próximo Congreso estadounidense "ejerza más presión sobre Rusia" en relación con Ucrania.

"Como saben, Europa y Estados Unidos son mucho más fuertes juntos", subrayó durante una rueda de prensa.

La "ola ultra" se "desmorona", consideró por su parte el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

"Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites", escribió en X, en plena campaña para las elecciones legislativas anticipadas del 29 de noviembre.

- IRÁN

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró que quienes esperan un cambio en la política de Estados Unidos "están muy equivocados".

"Quienes aún albergan la más mínima esperanza de ver cambiar el comportamiento del sistema hegemónico gracias a cambios partidistas (...) se equivocan gravemente", declaró en un comunicado.

"Ya sea por conciencia o por el costo de vida, los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y nosotros respaldamos este mensaje", escribió por su parte en X el principal negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf.

- RUSIA

El Kremlin dijo esperar que el presidente estadounidense, Donald Trump, prosiga sus esfuerzos de mediación para resolver el conflicto en Ucrania.

"El presidente Trump sigue en el cargo y esperamos sinceramente que continúe también sus esfuerzos en favor de la paz", declaró Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, citado por un medio favorable al Kremlin.

- CHINA

"Las elecciones legislativas de mitad de mandato son un asunto interno de Estados Unidos", declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

"China está dispuesta a seguir trabajando con Estados Unidos para preservar y aplicar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, reforzar la comunicación y gestionar adecuadamente las divergencias", afirmó en rueda de prensa.

- ÁFRICA

AF, Cyril Ramaphosa, dijo esperar una "nueva era de las relaciones internacionales" tras la victoria demócrata.