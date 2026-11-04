El portero del Andorra, Jesús Owono, mostró este miércoles su pesar por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que "están siendo los días más difíciles" de su vida, en un comunicado difundido por su club.

Owono protagonizó el choque con De Miguel en un partido de Segunda División española el lunes, tras el cual el delantero del Tenerife acabaría falleciendo al día siguiente.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado" , afirmó Owono en su mensaje.

"Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían", añadió el portero del Andorra.

Owono es consciente de que "habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto".

"Pero, ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús" , concluye el mensaje de Owono.

El portero del Andorra está pasando por unos momentos muy complicados y su club pidió para él "la máxima sensibilidad y respeto".

¿Qué partidos fueron aplazados tras la muerte de Jesús de Miguel?

El partido de la 13ª jornada de la Segunda División española Granada-Tenerife del sábado ha sido aplazado tras la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y se disputará en una fecha por decidir, informó este miércoles el club granadino.

El Tenerife, que ha suspendido toda su actividad durante seis días en señal de luto por la muerte de su jugador, tiene previsto realizar el sábado un homenaje a De Miguel en el estadio de la entidad.

El delantero del Tenerife murió el martes, al día siguiente de recibir un golpe en un encontronazo con un rival en el partido contra el Andorra.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollando al delantero rival.

El partido que debía enfrentar al Andorra con el Mallorca el domingo próximo también ha sido aplazado a petición del club de los Pirineos.

"El club había solicitado la suspensión del encuentro y ha contado desde el inicio con el apoyo y comprensión de LaLiga y la entidad balear", afirmó el equipo andorrano en un comunicado.

El Mallorca aseguró, por su parte, que "en estos momentos, debe prevalecer el respeto y la sensibilidad ante una situación de profundo dolor".

Los jugadores del Andorra guardaron un minuto de silencio este miércoles antes de un entrenamiento voluntario, en el que no estuvo Owono.

¿Qué dijeron los compañeros de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel?

El portero del Andorra está siendo arropado por su equipo y compañeros en unos momentos complicados.

"Quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido", escribió en su cuenta de Instagram, el defensa argentino del Andorra, Lautaro Spatz.

"Quienes le conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie", añadió Spatz, que reiteró las condolencias por la muerte de De Miguel.

Internacional con Guinea Ecuatorial, Owono también recibió el martes el apoyo del presidente de la Federación de Fútbol del país africano, Venancio Tomás Michá.

"Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Lázaro Owono", escribió Michá.

"Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo", añadió.

"Desde la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, le brindamos todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca", cerró Michá.