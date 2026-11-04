Durante su discurso ante sus seguidores en su sede de campaña en Detroit, Abdul El-Sayed, quien se convirtió en el primer senador musulmán de Estados Unidos, arremetió contra el vicepresidente JD Vance tras los ataques que recibió durante su campaña.

El-Sayed, de 42 años, señaló que era una "ironía" que el vicepresidente estuviera obligado a tomarle juramento en enero, cuando asumirá su nuevo cargo como senador por Michigan en el Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que utilizó una palabra en árabe para dirigirse a JD Vance. ¿Qué significa? Aquí te contamos.

¿Qué dijo JD Vance sobre Abdul El-Sayed?

El pasado 3 de noviembre, durante una visita al sureste de Michigan para apoyar la campaña del republicano Mike Rogers, JD Vance criticó a Abdul El-Sayed, a quien llamó "pequeño sinvergüenza" y acusó de no mostrar gratitud hacia el país.

"Te mereces algo mejor que un pequeño sinvergüenza que debería callarse y mostrar un poco de gratitud hacia el país que le dio todo... Recordémosle a todo el país que Míchigan pertenece a quienes aman a los Estados Unidos de América, no a quienes lo odian".

¿Qué significa 'habibi' en español?

Durante su discurso, el médico de Michigan utilizó la palabra árabe 'habibi' para dirigirse al vicepresidente.

"JD. Habibi, hay una deliciosa ironía en el hecho de que estés constitucionalmente obligado a tomarme juramento en enero" , expresó.

Pero ¿qué significa esta palabra?

De acuerdo con el sitio Cleo Lingo, 'habibi' significa "mi amor" en español, aunque no se utiliza exclusivamente en contextos románticos.

"También puede ser informal, amistoso, cariñoso o incluso sarcástico, dependiendo de cómo se use", señala Cleo Lingo.

Asimismo, el sitio explica que puedes utilizar la palabra 'habibi' "cada vez que quieras halagar a alguien o dirigirte directamente a alguien que te gusta".

Su versión femenina es 'habibti'.

Otras fuentes señalan que también puede traducirse al español como "mi amado" o "mi querido".