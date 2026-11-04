El mecánico y educador latino Randy Villegas ganó la elección a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 22 de California y arrebató a los republicanos un escaño que estaba en manos del congresista David Valadao, según las proyecciones de AP y NBC.

El demócrata, de 31 años e hijo de migrantes mexicanos, derrotó al republicano, quien representaba el distrito desde 2013, aunque sus límites fueron modificados tras el reciente rediseño electoral, autorizado por los votantes en 2025.

Villegas, que se ha definido como un candidato populista, construyó su campaña presentándose como una alternativa a los aspirantes tradicionales al Congreso y como una voz para las familias trabajadoras que enfrentan problemas como la inflación, la falta de vivienda y las dificultades para acceder a la atención médica.

"Crecí en una familia que siempre estuvo trabajando, trabajé cada domingo en el mercado con mi familia y en el taller de mecánica del que hoy soy dueño, y entiendo las necesidades que se sufren", dijo a EFE en una entrevista reciente el político, cuyos padres emigraron desde los estados mexicanos de Michoacán y Guerrero.

Villegas ha defendido los programas públicos que, según ha contado, le permitieron convertirse en el primero de su familia en asistir a la universidad y obtener un doctorado en ciencias políticas. Además de ejercer como educador, mantiene su vínculo con la mecánica en el taller que comparte con su padre.

Respaldado por el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, Villegas se identifica con el ala progresista del Partido Demócrata. Representará un distrito del Valle Central de California con una amplia presencia latina, donde cerca de tres cuartas partes de sus aproximadamente 780.000 habitantes pertenecen a esta comunidad.