¿Jennifer López se molestó al ver que Adamari López se disfrazó de ella? La famosa cantante no se quedó callada y opinó sobre la decisión de la puertorriqueña de rendirle un tributo con uno de sus atuendos más icónicos; las fotos de Adamari causaron revuelo en redes sociales.

La famosa presentadora de televisión se robó las miradas de sus seguidores y causó polémica luego de que decidiera disfrazarse de JLo para la celebración de Halloween de este año.

Adamari decidió convertirse por un momento en Jennifer Lopez y compartir su transformación a través de su cuenta oficial de Instagram. "Me convertí por un ratito en @jlo para celebrar Halloween hoy en el show ¿les gustó el resultado final? Miren la última foto", dijo la famosa, etiquetando a la intérprete de "Jenny From the Block".

Lo que quizás no esperaba Adamari era que Jennifer le contestara y aunque su respuesta fue breve, sus palabras emocionaron a la puertorriqueña. “Preciosa”, escribió la artista.

Durante la emisión del pasado lunes, Adamari reconoció que el cumplido de la cantante la hizo sentirse muy honrada. “Emocionadísima porque JLo me puso un comentario de que estaba preciosa y de que de alguna manera me parecía, así que qué chévere. JLo, me encanta que hayas hecho ese comentario, me sentí muy honrada”, expresó.

Así fue el disfraz de Adamari López inspirado en JLo para Halloween 2026

En días pasados, distintos programas de la televisión hispana en Estados Unidos celebraron Halloween con caracterizaciones de artistas y personajes conocidos. Adamari López se sumó a la dinámica con un look inspirado en Jennifer Lopez, recreando uno de los atuendos asociados con el estilo de la cantante estadounidense.

El look estuvo inspirado en un body suit con transparencias y en tono plateado, uno de los más icónicos de JLo; además, también lució una larga cabellera rubia, como la que presume la estrella de Hollywood.

¿Dónde trabaja actualmente Adamari López?

Adamari López continúa participando en la televisión hispana de Estados Unidos. Es conductora del programa Desiguales, de Univision, y también está al frente del concurso de televisión ¿Quién caerá?, que se transmite por UniMás.