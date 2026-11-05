Rihanna se robó los suspiros de sus millones de fanáticos con la nueva campaña publicitaria que hizo para promover la próxima colección navideña de su marca de moda femenina SavageXFenty y en la que se luce más bella y glamorosa que nunca.

La cantante y empresaria recurrió a las redes sociales de la firma para compartir detalles de la campaña, en la que aparece luciendo su figura de ensueño ataviada con un body de encaje rojo y malla transparente, la pequeña prenda contó con espalda descubierta, corte alto en las piernas y tirantes gruesos.

Le sumó un liguero negro con medias minimalistas y zapatillas negras de plataforma. También lució joyería brillante y un collar negro en forma de moño.

Se lució con su cabello oscuro peinado bajo un estilo lacio, mientras que su rostro se vio definido por maquillaje en tonos bronceados, labial marrón, blush rosado, sombras metálicas en los párpados y rímel negro en los párpados.

“Porque todos se merecen un pequeño extra esta Navidad”, se lee bajo la publicación hecha en Instagram. Además de la lencería, Rihanna está lanzando otras prendas para toda la familia como pijamas navideñas, kimonos, medias y enterizos.

Recientemente la celebridad causó sensación en internet al revelar a sus fanáticos que tiene aproximadamente 170 canciones inéditas que podría lanzar en cualquier momento.

Durante una interacción con sus seguidores en TikTok, RiRi fue cuestionada sobre cuántas canciones tiene guardadas, a lo que ella contestó que “hay diez productos en una caja fuerte, entonces tengo al menos diecisiete cajas fuertes”.

La cantante no habló sobre liberarlas ni de lanzar un álbum pronto. Desde hace 10 años Rihanna ha estado alejada de la música, su último álbum llamado Anti salió en 2016 convirtiéndose inmediatamente en un éxito a nivel global. Billboard la puso en el número 1 de su lista 200 en Estados Unidos.

Si bien no ha lanzado más álbumes, durante esta década ha estrenado sencillos como Too Good, Loyalty, Lift Me Up y Friend of Mine.

Por ahora la empresaria está dedicada en hacer crecer aún más su imperio dentro de la industria de la moda y de la belleza, además de enfocarse en la crianza de los tres hijos que comparte con el rapero A$AP Rocky, RZA, Riot Rose y Rocki Irish.