Un video de Galilea Montijo volvió a llamar la atención de los usuarios de redes sociales por los movimientos de su rostro. En TikTok comenzó a hacerse viral el momento en el que supuestamente la conductora presenta problemas para gesticular. Inmediatamente, los internautas mostraron su preocupación de que la famosa tenga una recaída y presente otra parálisis facial.

Meses atrás, Galilea acaparó los titulares debido a la compleja situación de salud que atravesó tras hacerse un tratamiento estético que no fue realizado con el debido cuidado.

En su momento, la conductora de Hoy y La Casa de los Famosos México reveló públicamente que una intervención en el rostro y el cuello desencadenó complicaciones que afectaron temporalmente sus movimientos faciales.

¿Galilea Montijo sufrió otra parálisis facial?

No hay información confirmada que permita afirmar que Galilea Montijo sufrió una nueva parálisis facial. Las especulaciones surgieron después de que usuarios observaran sus gestos en un video reciente del programa Hoy.

En las imágenes se ve una supuesta "tensión" de un lado de la cara de Montijo, por lo que hay quienes aseguraron que estaría todavía sufriendo por las secuelas. "Obviamente no va a recuperar al cien los movimientos de su cara si le tocaron un nervio", "Se le ve rara la cara", "Todavía tiene secuelas", "¿Será que de tanto estrés por lo de su amiga Inés le está afectando la salud?", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el rostro?

En agosto de 2026, Galilea Montijo relató que se sometió a un procedimiento para levantar una de sus cejas y mejorar el contorno de su cuello. Según explicó en el podcast Bajo la Piel, conducido por la doctora Marimar Guerra, la intervención se realizó en febrero y su recuperación terminó siendo mucho más complicada de lo que esperaba.

Después de la cirugía, la conductora presentó inflamación y recibió indicaciones para aplicarse un líquido desinflamante. Sin embargo, aseguró que el producto le provocó una reacción que terminó en quemaduras de segundo y tercer grado en el cuello. Galilea explicó que comenzó a notar que su boca se desviaba hacia un lado y que tenía dificultades para controlar uno de sus ojos.