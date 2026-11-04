Los mexicanos que viven en Estados Unidos y reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben tener presentes las fechas de depósito correspondientes al pago de noviembre 2026. Si aún no has cobrado y no sabes cuándo te entregarán tu dinero, sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles.

Además del pago de pensión de noviembre, este mes es de suma importancia para los jubilados del IMSS y del ISSSTE ya que también reciben su aguinaldo (los pensionados del ISSSTE cobran la primera parte de dicha prestación).

Por tal motivo, es vital que los adultos mayores conozcan las fechas de pago para que de este modo monitoreen su dinero y puedan hacer los ajustes que necesiten en cuanto a sus pagos y gastos.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de noviembre 2026 a los mexicanos que viven en Estados Unidos?

El IMSS programó el pago de la pensión correspondiente a noviembre para el 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con su calendario.

El instituto establece que las personas pensionadas que reciben directamente su prestación del Seguro Social cobran el primer día hábil de cada mes. El depósito se realiza en la cuenta bancaria a nombre del pensionado que proporcionó durante el trámite.

Para quienes viven en Estados Unidos, es importante verificar que la cuenta registrada continúe activa y que no existan restricciones que impidan recibir el dinero.

¿Cuándo depositó el ISSSTE la pensión de noviembre 2026 a los mexicanos que viven en Estados Unidos?

El ISSSTE adelantó el pago de la mensualidad de noviembre al 29 de octubre de 2026, por lo que desde hace días el dinero ya está disponible en su cuenta bancaria.

¿Puedes recibir tu pensión del IMSS si vives en Estados Unidos?

Sí, ya que el IMSS cuenta con mecanismos para transferir el pago mensual de determinadas pensiones a personas que residen en otros países, incluido Estados Unidos.

Si una persona se mudó a Estados Unidos y desea recibir directamente su pensión, debe consultar con el IMSS si su prestación cumple las condiciones para utilizar este procedimiento.

¿Los pensionados del ISSSTE pueden cobrar desde Estados Unidos?

Sí, el ISSSTE contempla trámites para quienes viven fuera de México, incluido el de pensión.

¿Qué hacer si no recibiste tu pensión de noviembre en Estados Unidos?

Si la mensualidad del IMSS o del ISSSTE no aparece en tu cuenta, lo primero es revisar el estado de cuenta y confirmar que la cuenta bancaria registrada siga activa. También es importante distinguir entre el depósito que realiza el Instituto y el tiempo que puede tardar el banco en reflejar una transferencia internacional.