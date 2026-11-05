El príncipe Harry estaría dispuesto a hacer algo inesperado para recuperar la relación con su hermano, el príncipe William: pedirle ayuda a Kate Middleton, incluso rogarle que intervenga para terminar con años de distanciamiento familiar. Esto es lo que se sabe del acercamiento que quiere afianzar con los futuros reyes de Reino Unido.

De acuerdo con una fuente citada por la revista Star, el duque de Sussex considera que la princesa de Gales podría ser la única persona capaz de ablandar el corazón de su esposo y abrirle nuevamente las puertas de la familia real. Sin embargo, habría un problema: Kate ya no estaría tan interesada en ayudarlos como antes.

“Si alguien puede lograr que William se ablande, es Kate, y Harry ha estado diciendo que está dispuesto a rogarle que lo ayude. Sin embargo, el primer desafío será contactarla para exponerle su caso”, señala una fuente cercana a los príncipes.

Poco después de que el escándalo explotó por las múltiples declaraciones que los duques de Sussex hicieron en contra de la familia real tras haber abandonado la Corona, Kate estaba abierta a ser la intermediaria para que hubiera una reconciliación entre William y Harry, pero ahora ya no está dispuesta a entrometerse.

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Según cita el medio, Kate está furiosa con Harry por no haber sido informada de su regreso a Reino Unido y cree que es una “falta de respeto” que no avisara de sus esfuerzos por volver a la familia real: “El hecho de que no hablaran de sus planes de regresar ni avisaran a nadie, ni siquiera al rey, la molestó. Fue una falta de respeto enorme”.

Otro informante citado por Radar Online señaló que Kate está molesta con Harry y con Meghan Markle después de que aparecieran en un compromiso público en Nottingham haciéndose pasar por miembros activos cuando ellos mismos renunciaron.

“Se dice que está furiosa en privado por las últimas apariciones de Harry y Meghan, y las escenas en Nottingham han hecho que años de frustración vuelvan a aflorar”, apunta la fuente.

Los deseos de Harry de usar a la princesa Kate como mediadora se dan a conocer días después de que el príncipe expresara públicamente su deseo de reconciliarse con sus familiares tras años de distanciamiento.

En una entrevista con la revista GQ, el hijo menor del rey Carlos III reconoció que quiere reparar los vínculos que se deterioraron después de su salida de la monarquía en 2020.

“Lo más importante es reconciliarse”, declaró. Sin embargo, mientras su relación con su padre habría comenzado a mejorar, el vínculo con William permanece profundamente fracturado y, según reportes, los hermanos llevan años sin tener ningún tipo de relación.