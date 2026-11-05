¿Los latinos que viven en Estados Unidos pueden solicitar préstamos personales de 50 mil dólares? Sí, pero deben cumplir con ciertos requisitos para poder hacerlo; aquí te compartimos todos los detalles de este proceso para que tengas a la mano todos los documentos con los que te pueden dar dinero.

Solicitar un préstamo de 50 mil dólares en Estados Unidos puede ser una alternativa para financiar un negocio, remodelar una vivienda, pagar estudios o costear gastos médicos. Para los latinos que viven en el país, el proceso puede generar dudas adicionales: ¿necesitan ser ciudadanos estadounidenses? ¿qué pasa si no tienen historial crediticio?

¿Quién puede pedir un préstamo de 50 mil dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y algunos extranjeros que viven legalmente en Estados Unidos pueden solicitar préstamos personales, siempre que cumplan los requisitos de la institución financiera.

¿Puedes conseguir un préstamo de 50 mil dólares con ITIN y sin Seguro Social?

Sí, existen instituciones que aceptan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) para solicitar determinados préstamos personales. Sin embargo, no todas ofrecen cantidades de hasta 50 mil dólares.

¿Dónde pedir un préstamo personal de 50,000 dólares en Estados Unidos?

Existen bancos, cooperativas de crédito y plataformas financieras que ofrecen préstamos personales de cantidades iguales o superiores a 50,000 dólares. De acuerdo con Fox Business, estas son algunas alternativas en línea que puedes consultar para conseguir un préstamo:

Earnest

Earnest ofrece préstamos personales de hasta 50 mil dólares y plazos de pago de dos a siete años. La tasa y la aprobación dependen del perfil financiero del solicitante.

OneMain Financial

OneMain Financial ofrece préstamos personales de entre 1,500 y 30 mil dólares; acepta SSN o ITIN, según la información de NerdWallet.

Oportun

Oportun es otra alternativa para personas con poco historial crediticio o que están comenzando a construirlo en Estados Unidos. La institución ofrece préstamos personales de entre 300 y 10 mil dólares.

¿Qué requisitos piden para un préstamo de 50 mil dólares?

Aunque cada banco establece sus propias condiciones, generalmente los prestamistas solicitan información para comprobar la identidad, los ingresos y la capacidad de pago. Entre los documentos y datos que pueden pedir se encuentran:

Identificación oficial vigente, como pasaporte o licencia de conducir

Número de Seguro Social (SSN) o ITIN, según la institución.

Comprobante de domicilio en Estados Unidos

Información sobre empleo y antigüedad laboral

Recibos de nómina recientes

Declaraciones de impuestos

Estados de cuenta bancarios.

¿Qué pasa si no puedo pagar un préstamo de 50 mil dólares?

El incumplimiento puede generar cargos por atraso, afectar tu historial crediticio y, si el préstamo tiene garantía, poner en riesgo el bien utilizado como respaldo. Antes de aceptar el financiamiento, debes asegurarte de que los pagos sean compatibles con tus ingresos.