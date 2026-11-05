Si eres estudiante o simplemente buscas ganar dinero extra, aquí te compartimos tres empresas que están contratando personal para la temporada de Navidad 2026 en Estados Unidos.

Además, te mostramos un sitio oficial del gobierno estadounidense donde también puedes encontrar ofertas de empleo temporal.

1. Target

La cadena de tiendas Target está contratando personal para la temporada navideña.

De acuerdo con su sitio oficial, ofrece oportunidades en distintas áreas, entre ellas:

Atención al cliente

Recepción de mercancías en turnos matutinos y nocturnos

Logística

Alimentos y bebidas

Moda y belleza

Tecnología

Mercancía en general

Starbucks

Entre los beneficios que ofrece se encuentran:

Horarios flexibles

Salario competitivo

Descuentos para empleados

¿Cómo buscar empleos de temporada en Target?

Ingresa al sitio web: Hiring holiday helpers. Haz clic en el botón "Buscar trabajos por temporada". Utiliza el buscador para encontrar el puesto de tu preferencia o filtra los resultados por ciudad, código postal, horarios, modalidad de pago o área de trabajo.

2. Macy's

Otra opción para conseguir trabajo temporal durante Navidad es Macy's, que ofrece puestos tanto en sus tiendas como en sus almacenes.

Entre los beneficios que ofrece se encuentran:

Pago semanal y acceso anticipado a tus ingresos

Horarios flexibles

Programas de recomendación e incentivos

Descuentos exclusivos para empleados

Oportunidad de obtener un puesto de tiempo completo después de las fiestas

Apoyo para el bienestar las 24 horas del día, los siete días de la semana

¿Cómo buscar empleos de temporada en Macy's?

Ingresa al sitio web oficial: Macy's Jobs. Haz clic en la opción para solicitar un puesto de temporada, ya sea en una tienda o almacén. Filtra los resultados por ciudad, código postal o funciones del puesto.

3. Best Buy

La cadena de productos electrónicos Best Buy también contrata personal durante la temporada decembrina.

Entre los puestos que busca cubrir se encuentran:

Asistente de ventas en tienda

Asistente de almacén en tienda

Trabajador general de almacén

Operador de mercancías de almacén

Agente de Geek Squad en tienda

Conductor de entregas de Geek Squad

Entre los beneficios que ofrece se encuentran:

Salario competitivo

Descuentos para empleados

Horarios flexibles

¿Cómo buscar empleos de temporada en Best Buy?

Ingresa al sitio web oficial: Jobs Best Buy Filtra los resultados por código postal, experiencia o tipo de trabajo para encontrar las vacantes que se adapten a tu perfil

¿Cómo buscar trabajo de temporada en Estados Unidos a través del gobierno?

Otra manera de encontrar empleos temporales en Estados Unidos es a través del sitio oficial del Departamento de Trabajo:

SeasonalJobs: empleos temporales en Estados Unidos

En esta plataforma encontrarás ofertas de empleo agrícolas y no agrícolas, que puedes filtrar por tipo de puesto y ciudad.