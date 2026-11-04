Si no te alcanza para la despensa y estás buscando dónde conseguir comida gratis en Estados Unidos, aquí te compartimos tres opciones para encontrar bancos de alimentos y programas de asistencia alimentaria cerca de tu domicilio.

¿Dónde conseguir comida gratis en Estados Unidos?

Feeding America

Feeding America es una organización cuyo objetivo es combatir el hambre en Estados Unidos.

A través de su página oficial, puedes encontrar programas y recursos que se adapten a tus necesidades.

Por ejemplo, la organización cuenta con una sección de "Banco de alimentos o despensa", donde puedes introducir tu código postal para ubicar el banco de alimentos de su red más cercano a tu domicilio.

¿Puedo recibir comida gratis de Feeding America si soy inmigrante indocumentado?

Sí. De acuerdo con su sitio oficial, los alimentos son gratuitos para cualquier persona que necesite ayuda.

Sin embargo, la organización aclara que algunos bancos de alimentos o programas pueden establecer ciertos requisitos, como vivir en una zona determinada.

¿Cómo conseguir alimentos gratis de Feeding America? REQUISITOS

Para encontrar un banco de alimentos cercano, sigue estos pasos:

Introduce tu código postal en el sitio web de Feeding America. Encuentra el banco de alimentos más cercano a tu domicilio y visita su página oficial o comunícate directamente para conocer qué tipo de asistencia alimentaria ofrece. Pregunta cuándo y dónde se realizan las distribuciones de alimentos en tu zona y cómo puedes recibir la ayuda.

FoodFinder

Otra manera de encontrar alimentos gratis en Estados Unidos es a través del sitio web y la aplicación de FoodFinder, que funcionan "como localizadores de bancos de alimentos que te muestran cuándo y dónde puedes recibir asistencia alimentaria gratuita en tu zona".

Para utilizar esta herramienta, solo tienes que ingresar a su sitio web o aplicación e introducir tu código postal para localizar los bancos de alimentos más cercanos a tu domicilio.

Después, el mapa interactivo te mostrará marcadores rojos. Al hacer clic sobre ellos, podrás consultar información sobre los programas de asistencia alimentaria, como los horarios y días de entrega.

Además, en el apartado "Más información" encontrarás la dirección, los datos de contacto del programa y los requisitos para acceder a la ayuda, en caso de que los soliciten.

Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP)

El Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP) es un programa federal que ayuda a complementar la alimentación de las personas de bajos ingresos al proporcionarles asistencia alimentaria de emergencia sin costo alguno, de acuerdo con su sitio oficial.

Para solicitar los beneficios de este programa, debes comunicarte directamente con tu agencia local, que puedes localizar a través del siguiente enlace:

Consulta las agencias locales del programa TEFAP.