Las familias con hijos en Estados Unidos podrán reclamar un beneficio fiscal mayor durante 2027 ya que el gobierno anunció un incremento que entrará en vigor el siguiente año; en la Unión Americana se proporciona dicho apoyo para reducir la carga financiera en los hogares. Si aún no conoces en qué consiste el Child Tax Credit, aquí te contamos los detalles, además te decimos cuánto dinero podrían recibir los padres por cada hijo que tengan.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció un incremento del Child Tax Credit (CTC) de 100 dólares respecto al monto establecido para 2026.

El crédito tributario por hijos es uno de los beneficios fiscales más importantes para padres y tutores, ya que permite reducir los impuestos federales que deben pagar y, en determinadas circunstancias, recibir una parte del dinero como reembolso.

¿Cuánto dinero dará el Child Tax Credit en 2027 por cada hijo?

El Child Tax Credit aumentará a 2,300 dólares por cada hijo que cumpla los requisitos durante el año fiscal 2027. De igual forma, la cantidad reembolsable también aumentará de 1,700 a 1,800 dólares por hijo.

¿Quiénes pueden recibir el Child Tax Credit en Estados Unidos?

Las autoridades informaron que para calificar para el Crédito tributario, "tú (o tu conyugue, si declara conjuntamente) y cada hijo calificado tiene que tener un número de Seguro Social que sea válido para trabajar en los Estados Unidos y emitido antes de la fecha de su declaración de impuestos (incluyendo las prórrogas)".

El término "hijo calificado" establece:

Ser menor de 17 años de edad al final del año

Ser su hijo(a), hijastro(a), hijo(a) de crianza elegible, hermano(a), hermanastro(a), medio hermano(a) o un descendiente de uno de estos (por ejemplo, un(a) nieto(a) o sobrino(a)

No aportar más de la mitad de su propio apoyo financiero durante el año tributario

Haber vivido con usted por más de la mitad del año

Ser debidamente reclamado como su dependiente en su declaración de impuestos

No presentar una declaración conjunta con su cónyuge para el año tributario (o presentarla solo para reclamar un reembolso de la retención de impuestos sobre los ingresos o de los pagos de impuestos estimados)

Ser ciudadano estadounidense o un ciudadano nacional o extranjero residente de los Estados Unidos.

¿Cuál es el límite de ingresos para recibir el Child Tax Credit 2027?

De acuerdo con los límites establecidos en la legislación fiscal, los hogares pueden recibir el crédito completo si sus ingresos brutos ajustados modificados no superan:

200,000 dólares anuales para contribuyentes que presentan una declaración individual

400,000 dólares anuales para matrimonios que presentan una declaración conjunta

¿El Child Tax Credit se entrega como dinero en efectivo o reduce los impuestos?

El Child Tax Credit es un beneficio que inicialmente permite reducir la cantidad de impuestos federales que debe pagar una persona. Sin embargo, existe una modalidad llamada Additional Child Tax Credit (ACTC), que permite recibir como reembolso una parte del crédito cuando el beneficio supera la obligación tributaria del contribuyente y se cumplen los requisitos correspondientes.

¿Cómo solicitar el Child Tax Credit 2027?

Los padres no necesitan presentar una solicitud independiente ante el Gobierno para recibir el Child Tax Credit. El beneficio se reclama mediante la declaración federal de impuestos correspondiente al año fiscal en el que se cumplen los requisitos.

¿Los inmigrantes pueden reclamar el Child Tax Credit en Estados Unidos?

El derecho a reclamar el Child Tax Credit no depende únicamente de la nacionalidad de los padres. También deben revisarse las condiciones fiscales, los requisitos de Seguro Social y la situación de residencia del menor.

Para acceder al crédito principal, el IRS exige que el contribuyente que lo reclama y el hijo elegible cuenten con números de Seguro Social válidos para trabajar en Estados Unidos.