Perder el trabajo en Estados Unidos no solo representa un problema económico para los extranjeros que viven en el país: también puede poner en riesgo su situación migratoria. Para quienes tienen una visa de trabajo patrocinada por una empresa, el despido puede significar que necesitan encontrar otro empleador, cambiar de estatus o salir del territorio estadounidense en un plazo determinado. ¡Aquí te compartimos cuánto tiempo puedes permanecer en la Unión Americana en este caso!

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Si estás en Estados Unidos y perdiste tu trabajo, seguramente tienes la inquietud y el miedo por saber qué pasará contigo en caso de las autoridades se den cuenta de que no cuentas con empleo.

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Sobre todo si obtuviste dicha posición y sacaste una visa para poder desempeñar tus funciones en Estados Unidos; las autoridades establecieron lo que sucede en este tipo de situaciones y lo que deben hacer los extranjeros para evitar problemas migratorios serios.

¿Cuánto tiempo puedes permanecer en Estados Unidos si te despiden y tienes visa de trabajo?

La respuesta depende del tipo de visa que tengas y del tiempo que reste de tu estancia autorizada. Actualmente, la regulación migratoria estadounidense permite un periodo de gracia de hasta 60 días consecutivos para determinados trabajadores extranjeros cuando termina el empleo que justificó su admisión al país.

Este beneficio contempla las categorías:

E-1 y E-2

E-3 y H-1B1

H-1B

L-1

O-1

TN.

¿Qué puedes hacer si te despiden y tienes una visa de trabajo?

Si pierdes tu empleo, existen varias alternativas que pueden ayudarte a evitar una salida inmediata de Estados Unidos, dependiendo de tu categoría migratoria y de tus circunstancias.

Presentar una solicitud o petición para cambiar de estatus de no inmigrante

Presentar una solicitud de ajuste de estatus

Presentar una solicitud para un documento de autorización de empleo por “circunstancias apremiantes”

Ser el beneficiario de una petición para cambiar de empleador.

¿Qué debes hacer si me despiden en Estados Unidos y tengo una visa de trabajo?

Si recibiste una notificación de despido, es importante actuar rápidamente y revisar tu situación antes de tomar decisiones sobre tu permanencia en el país. Estas son algunas recomendaciones:

Identifica tu categoría migratoria: revisa si tienes H-1B, TN, L-1, O-1, H-2A, H-2B u otra clasificación. Consulta tu Formulario I-94: verifica la fecha hasta la que tienes autorizado permanecer en Estados Unidos. Confirma cuándo terminó tu empleo: conserva la carta de despido, el último recibo de nómina y los documentos de tu empresa. Consulta si calificas para el periodo de gracia. Busca asesoría migratoria No trabajes sin autorización (estar dentro del periodo de gracia no significa que puedas aceptar cualquier empleo).

¿Qué pasa después de los 60 días de gracia?

Si el trabajador no toma ninguna medida dentro del periodo de gracia, él y sus dependientes tendrán que salir de Estados Unidos dentro de 60 días, o cuando finalice su periodo de validez autorizado, lo que sea más corto.