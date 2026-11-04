El Formulario I-94 es uno de los documentos migratorios más importantes para los extranjeros que viajan a Estados Unidos, incluidos los mexicanos que ingresan con visa de turista, negocios, estudios o algún otro permiso temporal. El I-94 contiene información que es clave para las autoridades de la Unión Americana, especialmente para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en inglés), pero, ¿qué es, para qué sirve y cómo puedes llenarlo? ¡Conoce todos los detalles!

Si pronto viajarás a Estados Unidos y tienes dudas sobre los documentos que necesitas presentar al entrar, entonces, es fundamental que conozcas el Formulario I-94 y por qué es importante contar con este registro electrónico.

¿Qué es el I-94 y para qué sirve?

El Formulario I-94 es el registro de llegada y salida que emite la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para documentar la admisión de determinados viajeros extranjeros a Estados Unidos.

Su función principal es dejar constancia de la entrada al país, la categoría migratoria bajo la que fue admitida la persona y el periodo autorizado de estancia.

Actualmente, el I-94 se emite generalmente de manera electrónica. Los viajeros pueden consultar e imprimir su registro desde el sitio oficial de CBP.

¿Quiénes necesitan el Formulario I-94?

De acuerdo con USA Gov en Español, todas las personas que entran a Estados Unidos necesitan un permiso I-94 o I-94W (Visa Waiver Program), con excepción de:

Ciudadanos estadounidenses

Extranjeros residentes que regresan al país

Extranjeros con visas de inmigrante

La mayoría de los ciudadanos canadienses que están de visita o en tránsito.

¿Cómo solicitar el Formulario I-94 ?

La CBP emite los formularios I-94 de forma electrónica, por lo que:

Si viajas por aire o mar, cuando entres a Estados Unidos el oficial de CBP emitirá su I-94 electrónico .

. Si viajas por tierra, puedes solicitar el I-94 en persona en su puerto de entrada; o en línea (7 días antes de ingresar a Estados Unidos), a través del sitio web del Formulario I-94 (en inglés).

¿Se debe pagar el permiso I-94?

Sí y desde el 30 de septiembre de 2025, la tarifa del Formulario aumentó, ya que pasó de 6 dólares a 30 dólares. Las autoridades informaron que este precio aplica para las solicitudes en línea, por la aplicación CBP One y en persona en el puerto de entrada a la Unión Americana.

¿Cómo ver mi permiso I-94?

A través del sitio web del Formulario I-94 es posible revisarlo e imprimir tu registro de admisiones.

¿ICE puede consultar el I-94 de los extranjeros?

Sí. La información del I-94 forma parte de los registros migratorios que administra el Departamento de Seguridad Nacional y puede ser utilizada por distintas agencias federales para sus funciones de control y cumplimiento de las leyes migratorias.