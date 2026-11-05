Mark Zuckerberg es el quinto hombre más rico del mundo a tiempo real, de acuerdo con estimaciones de la revista Forbes y ni con más de 207 mil millones de dólares bajo su haber está dispuesto a dejarle herencia a las tres hijas que comparte con su esposa Priscilla Chan.

De acuerdo con los informes disponibles, el fundador de Meta y su esposa se niegan a la idea de heredar a sus hijas el imperio que han construido juntos en los últimos años y a cambio, tienen otros planes: donar el 99 por ciento de su fortuna y acciones de la empresa. Pero, ¿a quién? ¿o a qué?

La pareja habría acordado cuando nació su primogénita Max, en 2015, que su legado familiar sería destinado casi en su totalidad a diversas causas benéficas y sociales que hagan “un mundo mejor” en el futuro.

En su Carta a Max, la pareja Zuckerberg-Chan le escribieron a su hija que no hay mejor regalo que un padre puede dar a sus hijos que una mejor vida y un futuro mejor, incluso más allá del dinero, además señalaron que tienen un compromiso moral con las próximas generaciones.

“Queremos que crezcan en un mundo mejor que el nuestro. Haremos todo lo posible para que esto suceda, no sólo porque los amamos, sino también porque tenemos una responsabilidad moral con todos los niños de la próxima generación”, dice la pareja en dicha carta disponible en el sitio web de la organización benéfica de Chan Zuckerberg.

La pareja se comprometió a donar su fortuna y el 99 por ciento de sus acciones en Meta a lo largo de su vida y, además, centrar sus esfuerzos en construir un mejor futuro, erradicar enfermedades, impulsar el potencial humano y promover la igualdad universal.

“Hoy, tu madre y yo nos comprometemos a dedicar nuestras vidas a aportar nuestro granito de arena para ayudar a resolver estos problemas (...) Entendemos que tendrás muchas preguntas sobre por qué y cómo estamos haciendo esto. Sentimos una gran responsabilidad de dejar un mundo mejor para ti y para todos los niños. Te deseamos una vida llena del mismo amor, esperanza y alegría que nos brindas. Estamos ansiosos por ver lo que aportarás al mundo”, se lee en la carta.

En una entrevista que dio a Today Show posterior al nacimiento de su primogénita, Priscilla Chan reveló que tomaron la decisión sobre lo que harían con su dinero cuando recibieron a “ese pequeño ser que amas con locura, más de lo que jamás imaginaste” y desearon que creciera en un mejor lugar y que ellos intentarían construirlo con el dinero que tienen.

“Tienes tantas esperanzas y sueños para ese niño, y eso me impulsa a trabajar más duro e invertir ahora para asegurar que el futuro sea el que todos nuestros hijos merecen”, señaló Chan.

Además de no darles la fortuna, la pareja creó un modelo de educación y crianza con el que quieren mantener a sus hijas “con los pies en la tierra”, sin darles todo lo que quieren y con el que les enseñan a trabajar, a tener responsabilidades, a hacer tareas domésticas y a tener una vida como cualquier otro en el mundo.