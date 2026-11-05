Kimmarie Johnson, conocida por interpretar a Judy en la serie Beverly Hills, 90210, falleció a los 50 años la tarde del miércoles 4 de noviembre, según confirmó su sobrina, Rhonda Scott, al portal TMZ.

Pero ¿quién fue la actriz y de qué murió? Aquí te contamos.

¿Quién fue Kimmarie Johnson?

Kimmarie Johnson nació el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania.

Tras terminar la universidad, trabajó como azafata y posteriormente fue contratada por una agencia de modelos.

En 1992, Johnson se coronó como Miss Pensilvania, lo que la llevó a representar al estado en el concurso Miss Estados Unidos de 1993. Aunque no ganó, quedó entre las cinco finalistas.

En 1996, se mudó a Los Ángeles para continuar su carrera como modelo. Posteriormente, incursionó en el mundo de la actuación y participó en la película Dude, Where's My Car?.

A lo largo de su trayectoria, también apareció en otras películas y series, además de incursionar en el baile y el teatro.

¿De qué murió Kimmarie Johnson?

Rhonda Scott contó a TMZ que su tía sufrió un "ataque cardíaco" en su casa de Los Ángeles el pasado 27 de octubre.

Tras ser trasladada de urgencia a un hospital, los médicos le diagnosticaron un "aneurisma cardíaco", según relató su sobrina.

Fue hasta el miércoles 4 de noviembre cuando la actriz falleció "pacíficamente", luego de que su "corazón dejara de latir", de acuerdo con Scott.

¿En qué películas y series participó Kimmarie Johnson?

Kimmarie Johnson participó en varias películas entre 1998 y 2011, entre ellas Dude, Where's My Car?, Carman: The Champion, Diary of a Tired Black Man, Break a Leg, Legacy y The Summer of Massacre.

En televisión, fue conocida por sus participaciones en Beverly Hills, 90210, Talk of the Town y Wanda at Large - Death of a Councilma.

También fue productora ejecutiva de la película The Last Eve y del cortometraje Kimchi Warrior.