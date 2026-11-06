El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció este viernes que la compañía comenzará a reducir la producción de su camioneta eléctrica Cybertruck en su fábrica de Texas a mediados de 2027 para ampliar la fabricación del Cybercab, su vehículo autónomo de dos plazas diseñado como robotaxi.

Musk comunicó la decisión a través de la red social X, aunque no aclaró si Tesla trasladará la producción del Cybertruck a otra instalación o si abandonará definitivamente el modelo , cuyas ventas quedaron muy por debajo de las expectativas iniciales.

La camioneta, caracterizada por su diseño anguloso y su carrocería de acero inoxidable, comenzó a entregarse a finales de 2023 y actualmente se fabrica exclusivamente en Texas.

Tras presentar el vehículo en 2019, Musk pronosticó en 2023 que Tesla llegaría a vender 250,000 unidades anuales, una cifra que los analistas señalan: nunca se ha alcanzado.

Tesla nunca especificó el número de unidades vendidas de la camioneta 'pick-up' pero, según estimaciones de la consultora Cox Automotive, las entregas del Cybertruck en Estados Unidos descendieron un 48 % en 2025, hasta las 20,237 unidades, frente a las 38,965 comercializadas en 2024.

Entre los principales compradores del vehículo figura SpaceX, la empresa aeroespacial también controlada por Musk, que destinó 131 millones de dólares en adquirir camionetas Cybertruck durante 2025.

El modelo también ha sufrido numerosos problemas de calidad y fabricación, que han provocado sucesivas llamadas a revisión.

Los vehículos del año modelo 2024 figuran en 11 campañas de revisión, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés), por defectos que incluyen problemas con el acelerador y fallos eléctricos.

El anuncio supone un cambio significativo en la estrategia industrial de Tesla, que apuesta por los robotaxis como uno de sus principales negocios futuros y prácticamente abandona el segmento de los 'pick-up' que en 2025 generó el 17 % de las ventas de automóviles en Estados Unidos.