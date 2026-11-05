Seis personas murieron este jueves y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres niveles en el vecindario de Sunset Park, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, cuyo origen aún se desconoce, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad.

Cuatro de las víctimas, todas adultas, fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que los otros dos fallecieron después de ser trasladadas a hospitales de esa zona, con una numerosa población latina y asiática.

BREAKING: Six people died and seven others were injured, three of them firefighters, after a fire spread through a home in Sunset Park Brooklyn early Thursday. Firefighters responded to 58th Street, between 6th and 7th avenues, shortly before 1:40 a.m. Crews found the first and second floors fully engulfed in flames, and the fire extended to an attached neighboring building, according to fire officials. The fire was raised to two alarms at 1:46 a.m. and to three alarms at 2:10 a.m. More than 230 fire and EMS personnel tirelessly worked the scene. Four people were pronounced dead at the scene, and two others died after they were taken to the hospital, according to fire officials. Hazmat crews were called after lithium-ion batteries were found inside the home, according to the FDNY. Fire marshals were investigating the cause, which had not been determined. Video: Diego Luzuriaga | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) November 5, 2026

Los bomberos rescataron a varias personas que habían quedado atrapadas en la planta baja, en la parte trasera de la vivienda, detrás de las rejas de las ventanas, según detalló el departamento.

También se produjo un derrumbe parcial de una escalera dentro de la casa cuando los bomberos luchaban contra las llamas.

"Al llegar, encontramos fuego en todos los pisos: sótano, planta baja y primer piso; las llamas salían por todas las ventanas y nos recibieron en la puerta principal", indicó Kevin Woods, jefe de operaciones del Departamento de Bomberos.

Cuatro civiles resultaron con lesiones que no representan riesgo para sus vidas, mientras que tres bomberos y dos policías resultaron con heridas leves por el incendio, que comenzó después de la una de la madrugada.

"Esta es una pérdida inimaginable, y nos unimos al dolor de cada ser querido y vecino y oramos por la recuperación de los heridos", indicó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien agradeció a los bomberos por su pronta respuesta.

"Este vecindario tardará mucho tiempo en llorar a los vecinos que perdieron esta mañana y en recuperarse de este inmenso dolor", señaló durante una conferencia de prensa junto a los bomberos.

Mamdani indicó además que las autoridades han reubicado a los vecinos desplazados por el incendio, que continúa bajo investigación.

El fuego, que movilizó una respuesta de tres alarmas y fue controlado hacia las 4:30 de la madrugada (9:30 GMT), movilizó a 74 unidades, con un total de 231 bomberos y personal de emergencias médicas.