Los mexicanos que viven en Estados Unidos y tienen derecho a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tienen una duda sobre el pograma de Claudia Sheinbaum: ¿pueden recibir los 6,400 pesos directamente en una cuenta bancaria estadounidense? Te contamos lo que dicen las reglas de operación al respecto de este tema.

Son miles los adultos mayores que nacieron en México que radican en la Unión Americana y se preguntan si pueden acceder a los beneficios que ofrecen en su país de origen.

Uno de los apoyos económicos que más les interesa es la Pensión Bienestar, la cual entrega dinero de forma bimestral a todos los inscritos en el programa.

¿Se puede depositar la Pensión Bienestar en una cuenta bancaria de Estados Unidos?

No se puede depositar ya que las reglas de operación de 2026 no contemplan la posibilidad de registrar una cuenta bancaria estadounidense para recibir directamente el dinero de la Pensión Bienestar.

El programa establece que el apoyo económico se entrega mediante una tarjeta bancaria del Banco del Bienestar, la cual funciona como medio de pago para los beneficiarios.

Por lo tanto, no se pueden transferir los 6,400 pesos a una cuenta de Bank of America, Wells Fargo, Chase u otra institución financiera estadounidense.

¿Qué pasa si ya recibes la Pensión Bienestar y te mudas a Estados Unidos?

Las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, establecen la baja por residencia en el extranjero. Esto significa que una persona adulta mayor que ya recibe los depósitos en su tarjeta del Banco del Bienestar no tiene garantizada la continuidad del apoyo si se muda a Estados Unidos de manera permanente.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión Bienestar en 2026?

Los principales requisitos son:

Tener 65 años o más

Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Número telefónico de contacto.

¿Puedo cobrar la Pensión Bienestar si viajo temporalmente a Estados Unidos?

La disposición sobre baja por residencia en el extranjero se refiere al cambio de domicilio. No indica que cualquier viaje temporal provoque automáticamente la cancelación del beneficio.

Si una persona beneficiaria planea permanecer una temporada prolongada fuera de México, lo recomendable es consultar directamente con la Secretaría de Bienestar para conocer qué debe hacer en su situación y así evitar problemas.