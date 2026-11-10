Gaby Spanic sorprendió a sus fanáticos al posar frente a la cámara ataviada con un pequeño traje de baño negro que resaltó su belleza y su nueva figura de impacto.

En redes sociales, la actriz de La Usurpadora se lució completamente irreconocible atavidada con un bikini negro atado por los costados y un pequeño bralette del mismo estilo. En las fotos, la celebridad presumió su vientre marcado y apariencia rejuvenecida.

La estrella de la televisión, de 52 años de edad, presumió su belleza destacada con maquillaje que la hizo ver más joven, una base uniforme, labial rosado. Su cabello se lució peinado en un bob corto lacio con flequillo recto.

Gaby posó en lo que parece un club con piscina, palmeras, terrazas y áreas de descanso. "Hola mis Ángeles, ¿cómo están? Les mando un millón de bendiciones. Totaaaal", escribió en la publicación de Instragram.

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Desde hace unos meses, la villana de las telenovelas, de 52 años de edad, ha sido tema de conversación por sus cirugías plásticas y su radical cambio de imagen.

A inicios de año reconoció haberse realizado un lifting facial para rejuvenecer su rostro y hacerlo más delgado, aunado a esto ha bajado de peso y regresó al look que la hizo famosa en 1998 con su papel de La Usurpadora.

“Una cosa es transformarse, otra es perderse. No lo hice por estética, lo hice por mí. Mi rostro no es un experimento”.

Asimismo, dijo que decidió someterse a las cirugías estéticas para cuidarse y verse bien y que no por ello iba a perder la dignidad: “Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida. (...) hacerlo desde el amor propio, es dignidad”.

Gaby Spanic reaparece con Daniela Spanic tras años de rumores

Las hermanas Spanic se dejaron ver en una celebración llena de estrellas de la televisión mexicana, y su encuentro rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque semanas antes Daniela Spanic había hablado sobre la poca frecuencia con la que convivían.

Gaby compartió un mensaje junto a la fotografía de ambas, que también funcionó como respuesta a quienes durante años han hablado de supuestas peleas y reconciliaciones entre ellas.

Su reunión llegó después de que, a principios de septiembre, Daniela concediera una entrevista en la que dijo que no frecuenta ni habla con su hermana pues cada una estaba concentrada en sus propios proyectos y llevaba su vida por separado.

Junto a la fotografía, Gaby escribió sobre su hermana y la supuesta distancia entre las dos: “Los lazos de sangre y el amor verdadero no se rompen”, y aseguró que nunca ha existido una rivalidad entre ambas, pese a las versiones que han circulado sobre su relación.

“Daniela y yo nunca hemos estado peleadas. La vida y las circunstancias nos separaron físicamente, pero jamás existió entre nosotras esa rivalidad que algunos han querido inventar”, expresó Gaby Spanic, dejando clara su postura frente a los rumores.

“Somos hermanas, somos gemelas y compartimos un vínculo que va mucho más allá de cualquier rumor”, añadió en su mensaje. “Que Dios te bendiga siempre, Daniela. Te deseo paz, salud, amor y muchas bendiciones. Porque la sangre nos une, pero el amor es lo que permanece”, agregó.

La publicación provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron verlas juntas y expresaron su deseo de que compartan más momentos públicamente.