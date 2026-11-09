Un nuevo reporte del Daily Mail señala que el estado de salud de Bruce Willis se estaría deteriorando, luego de que en febrero de 2023 fuera diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT).

De acuerdo con una fuente citada por el medio, el actor de Duro de matar "ha sufrido un gran deterioro mental" y "vive en su propio mundo".

La fuente también aseguró que " a veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente observándolo".

A pesar de estos cambios, señaló que "si lo miras, parece un hombre de mediana edad sano".

Asimismo, expresó que Willis "sabe que su vida es diferente, pero no cree que sea tan diferente. No habla de ello ni se queja mucho. Intuye que algo anda mal, pero no lo comprende del todo".

La fuente agregó que la personalidad del actor de 71 años también habría cambiado, pues antes "tenía mucha energía y hablaba sin parar", mientras que ahora se estaría volviendo más "tranquilo".

¿Qué ha dicho Emma Heming Willis sobre la enfermedad de su esposo?

En septiembre de este año, Emma Heming Willis, esposa del protagonista de Armagedón, detalló a Hello! Magazine que era "sumamente difícil y doloroso" ver a Willis vivir con esta enfermedad.

También explicó que ese sentimiento era "natural", pues "todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean la persona que siempre fueron. Pero la DFT es una enfermedad devastadora que te va quitando cosas muy lentamente".

Emma reveló que ella y su familia viven "constantemente en un estado de duelo".

Además, reflexionó sobre la falta de información en los medios de comunicación acerca de la demencia frontotemporal, pues aseguró que las personas que se acercan a ella suelen preguntarle si Willis todavía la recuerda.

"Mi respuesta siempre es un rotundo sí. Bruce no tiene Alzheimer; tiene demencia frontotemporal, que afecta a una parte completamente diferente del cerebro", expresó.