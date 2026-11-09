La supermodelo Karlie Kloss se ha hecho tema de conversación en los últimos días luego de haber sido vista junto a Taylor Swift en el partido de los Chiefs vs New York Jets en el Arrowhead Stadium.

Su aparición conjunta ha despertado todo tipo de reacciones y ha resurgido los rumores de un supuesto romance que tuvieron hace algunos años y que dio paso a su distanciamiento. A continuación te contamos los detalles de su reunión y del conflicto que las separó.

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Durante su avistamiento conjunto, la cantante y la modelo se mostraron felices y con una complicidad y confianza; a ellas se unieron los padres de Taylor, Scott y Andrea Swift, además de Donna Kelce, madre de Travis Kelce.

Las amigas ya se habían reconciliado con anterioridad, se sabe que Karlie y su esposo Joshua Kushner fueron invitados a su boda con Travis Kelce en el Madison Square Garden en verano pasado, antes de ello, la modelo había asistido a algunos shows de Taylor de su Eras Tour en Estados Unidos.

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Tras esta reunión en el palco VIP del Arrowhard Stadium, los fanáticos de ambas explotaron las redes sociales con comentarios a favor y en contra de su amistad, mientras algunos llamaron "traicionera" a Karlie, otros más celebraron que se hayan dado una nueva oportunidad.

¿Hubo romance entre Taylor Swift y Karlie Kloss?

Por años, entre los fanáticos de ambas figuras ha circulado el rumor que sostuvieron un romance secreto allá por el 2015, incluso posaron juntas para la revista Vogue. En su momento, se dijo que Taylor le dedicó la canción I Know Places, que habla precisamente de un romance que busca un lugar secreto para ocultarse y que podría tener consecuencias si se revelara.

Aunado a esto, los rumores sobre su relación se intensificaron después de que Taylor diera una entrevista a Vogue en 2012 y mostrara en su casa una foto de Karlie; en dicho momento Taylor dijo abiertamente: “Me encanta Karlie Kloss. ¡Quiero hornear galletas con ella!”.

Taylor Swift at today’s Chiefs game with Karlie Kloss. https://t.co/g1AiXpGC8R — Pop Base (@PopBase) November 8, 2026

Como respuesta, la modelo de Victoria’s Secret la contactó para pactar una reunión, exactamente para cocinar dichas galletas: “Hola @taylorswift, me encanta la portada de Vogue. ¿Tu cocina o la mía?”. Después de esto, ambas iniciaron su amistad.

Su amistad comenzó a deteriorarse entre 2018 y 2019, con la cancelación de Taylor Swift por parte de los amigos y fanáticos de Kim Kardashian y Kanye West, además de la enemistad entre Taylor y Katy Perry a quien Karlie apoyó.

En este sentido, su distanciamiento estuvo marcado también por la ausencia de la cantante en las bodas de Karlie con Joshua Kushner en octubre de 2018 y la segunda en junio de 2019, donde estuvieron presentes Katy Perry y Scooter Braun, uno de los enemigos de Swift y quien se apropió de sus primeros álbumes en medio de una guerra de poder en la industria.

Los detalles sobre su enemistad nunca se dieron a conocer claramente ni se confirmó su supuesto romance. Sin embargo, Taylor ha dejado pistas sobre su vínculo roto en otras canciones como It’s Time To Go, donde Swift canta: “Cuando las palabras de una hermana regresan en susurros, que demuestran que no era, de hecho, lo que parecía. No es la gemela de tus sueños, es una delincuente que fue atrapada”. En torno a esta composición, los fans aseguran que habla de la hermandad que tenía con Karlie.

¿Quién es Karlie Kloss?

Karlie Kloss es una modelo y empresaria estadounidense nacida el 3 de agosto de 1992 en Chicago, Illinois; tiene 34 años.

Comenzó su carrera en el modelaje durante la adolescencia y rápidamente se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda.

Alcanzó fama internacional al trabajar con marcas como Dior, Versace, Chanel y Victoria’s Secret, donde fue uno de los famosos ángeles entre 2013 y 2015. También ha aparecido en portadas de revistas como Vogue y Elle.

Además de su trayectoria en las pasarelas, Karlie Kloss ha desarrollado proyectos relacionados con la tecnología y la educación.

En 2015 fundó Kode With Klossy, una iniciativa que ofrece programas de programación para niñas y jóvenes. En su vida personal, está casada con Joshua Kushner, empresario e inversionista judío con quien tiene hijos y es conocido en el mundo de la poliítica y los negocios por ser hermano del yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

Su amistad con Taylor Swift también ha sido tema de conversación durante años, especialmente por los rumores de un supuesto distanciamiento, amistad, romance y traición.