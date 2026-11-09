La gala LACMA Art+Film reunió algunas de las figuras más destacadas de la moda, el cine y el entretenimiento en una noche marcada por el lujo y el glamour. Una de las celebridades que más llamó la atención fue Emily Ratajkowski, quien acaparó los reflectores al desfilar por la alfombra roja con un atrevido diseño blanco.

La modelo y actriz llegó al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en California, luciendo una creación exclusiva de Gucci by Demna. El vestido, de inspiración vanguardista, destacó por sus pronunciadas aberturas y una construcción asimétrica.

Emily Ratajkowski. Foto: Monica Schipper/Getty Images/AFP

El diseño presentaba un cuello halter deconstruido con tiras que rodeaban uno de los lados del cuello y caían sobre el hombro opuesto, mientras un detalle metálico con el emblema de Gucci aportaba un toque distintivo. La parte frontal dejaba al descubierto gran parte del escote, mientras una abertura lateral recorría toda su pierna.

Emily Ratajkowski complementó el atuendo con una melena suelta peinada en ondas y un maquillaje en tonos cálidos que resaltó sus facciones. Captó la atención de fotógrafos y asistentes.

Emily Ratajkowski. Foto: Monica Schipper/Getty Images/AFP

La empresaria mantiene una estrecha relación con la firma italiana. Durante este año ha participado en diversos eventos y pasarelas de Gucci, incluyendo la presentación de la colección Resort 2027 en Nueva York y el desfile de la casa de moda en Milán.

Emily Ratajkowski mantiene una relación con Romain Gavras, consolidando una historia que se ha convertido en la relación más duradera de la modelo desde su divorcio en 2022.

¿Quién es Romain Gavras?

Aunque su vida amorosa suele generar titulares, Romain también cuenta con una destacada trayectoria profesional. Nacido en París e hijo del reconocido director grecofrancés Costa-Gavras, ha construido una sólida carrera en el cine y la realización audiovisual.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran películas como El mundo es tuyo, presentada en el Festival de Cannes; Athena, estrenada durante el Festival Internacional de Cine de Venecia; y Sacrifice, su primera producción en inglés, presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y protagonizada por Anya Taylor-Joy.

Emily Ratajkowski. Foto: Monica Schipper/Getty Images/AFP

Además, ha dirigido numerosos videos musicales para artistas internacionales, trabajo que incluso le valió una nominación al Grammy gracias al videoclip de No Church in the Wild, canción interpretada por Jay-Z, Kanye West y Frank Ocean.

Antes de comenzar su relación con Emily Ratajkowski, Romain mantuvo romances muy mediáticos con figuras como la cantante Dua Lipa y la artista Rita Ora. Mientras tanto, la vida sentimental de Emily también ha estado bajo el escrutinio público tras haber sido relacionada con celebridades como Brad Pitt, Harry Styles, Pete Davidson y Eric Andre.

Ahora, la pareja parece disfrutar de una etapa estable.