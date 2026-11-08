¡De Hollywood a pedir donaciones! Brandon “Bug” Hall, el inolvidable Alfalfa de Los Pequeños Traviesos, atraviesa una complicada situación económica y decidió recurrir a sus antiguos fanáticos para pedir dinero.

A sus 41 años, la exestrella infantil abrió una campaña en GoFundMe porque, mientras se prepara para recibir a su sexto hijo, asegura que ya no puede hacer frente a todos los gastos familiares.

“Realmente necesito ayuda”, escribió en una petición que sorprendió a quienes lo recuerdan por su famoso papel en la película de 1994. Esto dijo el exactor sobre su situación financiera y el voto de pobreza que hizo hace unos años.

Hall confesó que llevaba seis años evitando pedir dinero y que siempre había considerado su alejamiento de Hollywood como una responsabilidad personal. Sin embargo, reconoció que llegó a un punto en el que necesitaba recurrir a otras personas.

La mudanza de su familia a una propiedad rural en Arkansas complicó sus finanzas y ahora necesita terminar de acondicionar su nuevo hogar antes de que nazca su sexto hijo.

El exactor estableció una meta de apenas 2 mil dólares, pero sus seguidores respondieron con donaciones que superaron ampliamente esa cantidad, hasta el momento, la cifra recaudada rebasa los 22 mil dólares.

En su mensaje, pidió ayuda económica, aunque también dijo que compartir la campaña o dedicarle oraciones a la familia sería valioso: “Son tiempos difíciles para todos y no me merezco nada más que nadie”, escribió, en un intento por explicar por qué decidió hacer pública su necesidad económica.

Y agregó: “Les pido por caridad, ayuden en lo que puedan, ya se económicamente, compartiendo esto, o con oraciones y sacrificios por la familia Hall-Barnett de la Santa Cruz”.

¿Por qué Alfalfa dejó Hollywood y ahora pide dinero?

La historia tiene un giro todavía más curioso: tras haber sido una de las promesas actorales de la década de los 90, Hall hizo un “voto de pobreza” junto a su familia con el que decidió alejarse de la vida de lujos y fama.

En una entrevista con el Daily Mail, aseguró que había renunciado a buena parte del dinero que ganó como estrella infantil y que incluso donó pertenencias a organizaciones benéficas. Su intención, según explicó, era vivir con la menor dependencia posible de los ingresos y aceptar trabajos ocasionales únicamente cuando necesitara cubrir algún gasto.

Desde entonces, el actor y su esposa, Jill, han elegido una vida muy distinta a la de las celebridades de Hollywood. La pareja tiene cinco hijos y educa a los pequeños en casa, mientras intenta construir una vida más autosuficiente en el campo.

Hall también ha expresado opiniones religiosas y conservadoras que han causado polémica, además de criticar la educación universitaria y asegurar que no quería dedicar su vida a fabricar productos que consideraba innecesarios.

“Mi objetivo es llevar una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos. Si surge alguna necesidad económica, aceptaré algún trabajo o haré algún trabajo ocasional para conseguir dinero y cubrir esa necesidad”, contó en su momento.