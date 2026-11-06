Meghan Markle y su padre, Thomas Markle, rompieron su relación en 2018, antes de la boda de la actriz de Suits con el príncipe Harry. Desde entonces, los tabloides difundieron diferentes rumores sobre las causas de su distanciamiento.

Sin embargo, con el paso de los años, la duquesa de Sussex reveló que los motivos de su ruptura familiar eran más serios de lo que se pensaba.

Aquí te contamos la cronología del distanciamiento entre Meghan Markle y su padre, Thomas Markle.

Meghan Markle se distanció de su padre por su cercanía con la prensa

Aunque solían ser muy cercanos, el distanciamiento entre Meghan y su padre comenzó antes de su boda con el príncipe Harry, celebrada el 19 de mayo de 2018, cuando se enteró de que Thomas Markle había colaborado con la prensa sensacionalista para crear fotografías montadas de paparazzi.

Esta situación no le sentó bien a Meghan, quien en 2021 confesó, durante una entrevista con Oprah Winfrey, que su padre le había negado su participación en las fotografías.

Además, expresó que le costaba aceptar lo que había hecho, pues no se imaginaba haciendo algo que pudiera causarle dolor a su propio hijo.

"Miro a Archie, pienso en este bebé [que está en camino], y sinceramente no puedo imaginarme haciendo algo para causarle dolor a mi hijo a propósito. No puedo imaginarlo. Así que me cuesta mucho aceptar eso", expresó.

Thomas Markle no asistió a la boda de su hija y fue el ahora rey Carlos III quien la acompañó hacia el altar a mitad de camino.

Tras este incidente, Thomas Markle continuó hablando con la prensa y reveló que ya no veía a Meghan, que no conocía a Harry y que tampoco tenía contacto con sus nietos.

Meghan Markle revela el motivo de su distanciamiento con Thomas Markle

En octubre de 2026 se reveló que Thomas Markle estaba siendo investigado por la policía de Filipinas, luego de que su hijo, Thomas Markle Jr., reportara a las autoridades que había encontrado material de abuso sexual infantil en su casa en Cebú.

Tras esta revelación, Meghan aseguró, a través de un comunicado, que desde 2018 tenía conocimiento de acusaciones contra su padre por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

"En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y de Personas Especialmente Protegidas. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando".

Además, la duquesa de Sussex aseguró que este fue el motivo por el que se distanció de su padre y decidió impedir que tuviera contacto con sus hijos, pues quería protegerlos.

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos".

Thomas Markle es arrestado por presunta posesión de material de abuso sexual infantil

El 6 de noviembre se confirmó que Thomas Markle había sido arrestado por la policía de Florida, acusado de un cargo de posesión de material de abuso sexual infantil, de acuerdo con EFE.

"El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", expresó Bill Essayli, primer fiscal adjunto de Estados Unidos, a través de un comunicado.