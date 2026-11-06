Vadhir Derbez se encuentra en medio de la polémica luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmara que obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de violación. La noticia se dio a conocer este viernes 6 de noviembre de 2026, después de que la dependencia emitiera una tarjeta informativa para aclarar la situación jurídica del hijo de Eugenio Derbez.

La noticia de la orden de aprehensión en contra de Vadhir Derbez causó sorpresa en el medio del espectáculo y generó varias dudas, sobre todo porque el actor hasta ahora no se ha pronunciado oficialmente en medio de las acusaciones que lo relacionan con grave delito.

¿Por qué giraron una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez?

La orden de aprehensión contra Vadhir Derbez fue obtenida por la FGJCDMX como parte de una investigación por el posible delito de violación. Según la información difundida por la dependencia, los hechos denunciados habrían ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

La FGJCDMX explicó que las diligencias ministeriales permitieron reunir datos de prueba suficientes para judicializar el expediente y solicitar la intervención de la autoridad. La Fiscalía también aclaró que la investigación continúa abierta.

Asimismo, la fiscalía indicó que se han llevado a cabo al menos siete intentos de citación presencial en seis domicilios distintos, pero hasta ese momento no había sido posible concretar la notificación correspondiente.

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

La investigación de las autoridades se refiere a hechos que habrían ocurrido en abril de este año en Coyoacán. De acuerdo con información difundida sobre el caso, una joven que participó en la grabación de uno de los videos musicales del cantante señaló que habría sufrido agresiones sexuales durante el rodaje.

¿Por qué Vadhir Derbez no fue detenido si existía una orden de aprehensión?

Aunque la Fiscalía confirmó que consiguió una orden de aprehensión, el actor no podrá ser detenido para enfrentar el procedimiento penal debido a que promovió un juicio de amparo que dejó sin efectos la orden.

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán. Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación, que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos. Más información 👇 https://t.co/Ojh4IlwzdJ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

¿Qué dijeron los Derbez sobre la orden de aprehensión de Vadhir?

Hasta este 6 de noviembre de 2026, no hay un posicionamiento público conjunto de la familia Derbez sobre la orden de aprehensión contra Vadhir.