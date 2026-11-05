La posibilidad de un romance entre Jennifer Lopez y Keith Urban desató especulaciones en Hollywood, pero sobre todo generó dudas en Nicole Kidman ya que se dio a conocer que la actriz estaría devastada de sólo pensar que JLo y su exesposo habrian comenzado con los coqueteos desde que ellos aún estaban casados.

De acuerdo con RadarOnline, Kidman estaría preocupada por la posibilidad de que la amistad entre su entonces esposo y la cantante hubiera tenido una dimensión distinta a la que ella conocía.

La sospecha estaría relacionada con los momentos de complicidad que Lopez y Urban protagonizaron en American Idol, donde trabajaron como jueces en 2014. Según el medio, una fuente contó que Kidman estaría revisando aquellos intercambios con otra perspectiva ante la posibilidad de que los dos artistas vuelvan a acercarse ahora que ambos están solteros.

"Nicole ha pasado meses tratando de dejar atrás el dolor de la ruptura de su matrimonio, y justo cuando sentía que finalmente estaba logrando cierta distancia emocional de Keith, nuevos rumores sobre Jennifer la han arrastrado de nuevo a la misma situación", comentó el informante.

Añadió: "La idea de que puedan empezar a salir ahora no es realmente el problema: Nicole sabe que su matrimonio ha terminado y no tiene intención de decirle a Keith con quién sale. Lo que sí puede ser devastador para ella es pensar que su amistad podría haber tenido otra dimensión hace tantos años, cuando creía que su matrimonio era seguro (...) le cuesta asimilar la posibilidad de que algo que ella consideró un simple coqueteo pudiera haber significado mucho más (...) después de todo lo que ha pasado, lo último que quiere es descubrir que había secretos en su matrimonio de los que no sabía absolutamente nada".

Jennifer Lopez y Keith Urban: así fue su cercanía en American Idol

Jennifer Lopez y Keith Urban coincidieron como jueces de American Idol en 2014. Durante aquella temporada compartieron el panel del programa y protagonizaron intercambios amistosos que posteriormente fueron retomados por la prensa, la cual señaló que podría estar sucediendo algo más entre ellos.

En ese momento, Urban estaba casado con Nicole Kidman, mientras que Lopez mantenía una relación con el bailarín Casper Smart.

¿Jennifer Lopez y Keith Urban están saliendo?

Hasta este momento, Jennifer Lopez y Keith Urban no han confirmado que mantengan una relación amorosa. Los rumores aumentaron durante octubre, cuando comenzaron a circular versiones sobre supuestos encuentros privados y una comunicación frecuente entre los artistas, según reportó el Daily Mail.

¿Cuándo se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban?

La actriz presentó la solicitud de divorcio el 30 de septiembre de 2025. Un juez de Tennessee formalizó la separación el 6 de enero de 2026.