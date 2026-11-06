Una nueva polémica ha encendido las redes sociales. Luego de que el jugador de baloncesto Tyler Kolek calificara a Taylor Swift como la celebridad fan de los Knicks de Nueva York "más falsa" y recibiera una ola de críticas por parte de las swifties, el equipo reaccionó a sus declaraciones.

A través de un portavoz, los Knicks agradecieron el apoyo que han recibido de la intérprete de You Belong With Me a lo largo de los años.

" Taylor Swift ha sido fanática de los Knicks desde hace muchos años, tiene una larga trayectoria con el Madison Square Garden y estamos sumamente agradecidos por su apoyo a la organización" , dijo el portavoz en un comunicado.

¿Qué dijo Tyler Kolek sobre Taylor Swift?

Durante una transmisión en vivo de TikTok del canal NBA 2K League, les preguntaron a Kolek y a su compañero Miles "Deuce" McBride quién consideraban que era la celebridad fan de los Knicks "más falsa".

Ante la pregunta, Kolek mencionó a Taylor Swift y cuestionó si realmente era fan del equipo.

"Solo quieren que los vean en el partido, no es que sean necesariamente fans... Quizás Taylor Swift . No sé si la he visto en algún otro partido. Me van a criticar las Swifties... Supongo que tiene muchas cosas que hacer, así que no puede venir siempre. Pero se ve un poco como una actuación" , señaló Kolek.

Por su parte, McBride dijo estar de acuerdo con su compañero y añadió que "a las swifties no les va a gustar esa respuesta".

Además, McBride mencionó que celebridades como Ben Stiller y Tracy Morgan suelen asistir a los partidos.

¿Cómo reaccionaron las swifties a los comentarios de Tyler Kolek?

En X, las swifties criticaron las declaraciones de Kolek y le recordaron que Taylor Swift lleva años siendo fan de los Knicks, incluso desde antes de que ambos jugadores se unieran al equipo.

Algunos usuarios cuestionaron que jugadores que han permanecido en la banca, como Kolek, opinaran sobre la cantante. Otros aseguraron que el basquetbolista solo buscaba su minuto de fama al mencionar a la intérprete de All Too Well.

Estos son algunos de los comentarios destacados: