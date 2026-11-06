El coloso del entretenimiento Netflix anunció este viernes que está preparando una precuela del fenómeno televisivo 'Stranger Things' que prevé su estreno en 2028.

"La precuela, titulada 'Other Worlds: A Stranger Things Adventure' (Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things'), se ambienta en la década de 1950, décadas antes de que el grupo de Stranger Things descubriera una conspiración sobrenatural en su pequeño pueblo de Hawkins , Indiana", indicó la plataforma en un comunicado.

La serie precederá también a los acontecimiento de la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow ('Stranger Things: La Primera Sombra'), que explora el pasado de Henry Creel, el personaje que luego se convierte en el malvado Vecna.

Se trata del cuarto proyecto ambientado en el universo Stranger Things desde que finalizó la serie original a finales del año pasado. Tras su éxito, emergieron la serie animada 'Stranger Things: Tales from '85' y la obra de teatro.

La precuela contará además con la producción ejecutiva de los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie original protagonizada por Millie Bobby Brown en el papel de Eleven (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson).

Ambientada en la década de los años ochenta del pasado siglo, 'Stranger Things' sigue a un grupo de amigos adolescentes mientras descubren experimentos secretos gubernamentales y fuerzas sobrenaturales del denominado 'Upside Down' (El Otro Lado).

La quinta y última temporada de la aclamada serie se convirtió en el mayor debut televisivo en inglés de la historia de la plataforma.