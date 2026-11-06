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Una vez más, Ninel Conde robó las miradas de sus seguidores y dio de qué hablar después de que presumiera en Instagram su rutina de ejercicio, en la cual lució un look deportivo de leggins y bralette con el que destacó su figura y provocó cientos de comentarios.
Sin duda alguna, Ninel Conde sabe cómo llamar la atención en redes sociales. La cantante mexicana volvió a colocarse en el centro de la polémica al presumir su figura con un conjunto deportivo compuesto por leggings ajustados y un bralette color naranja, una combinación con la destacó su silueta.
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Fue a través de sus historias de Instagram que la famosa compartió su rutina de ejercicio, a la vez que respondió las preguntas de sus seguidores relacionadas con su rutina para mantenerse en forma.
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Los internautas constantemente le preguntan qué tipo de ejercicio hace, con qué frecuencia y también le piden tips sobre qué ropa utilizar para estar cómodos durante la actividad física.
La intérprete de El Bombón Asesino suele compartir fotografías y videos de sus entrenamientos, así como publicaciones en las que muestra sus looks, viajes y actividades cotidianas.
¿Cuántos años tiene Ninel Conde?
Ninel Conde nació el 29 de septiembre de 1976, por lo que tiene 50 años. La cantante y actriz mexicana ha desarrollado una trayectoria en la música, la televisión y las telenovelas. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran sus participaciones en producciones como Rebelde, Fuego en la sangre y Mar de amor.
¿Cuántos hijos tiene Ninel Conde?
Ninel Conde tiene dos hijos, una hija y un hijo:
- Sofía Telch Conde: nació en mayo de 1997 y es hija de Ninel Conde y el actor Ari Telch. Actualmente tiene 29 años.
- Emmanuel Medina: nació el 21 de octubre de 2014 y es hijo de Ninel Conde y el empresario Giovanni Medina. Tiene 12 años.
Sofía lleva una vida más privada, mientras que Emmanuel ha estado bajo los reflectores debido a las diferencias legales que existieron entre sus padres por su custodia.
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