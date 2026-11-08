Candice Swanepoel y Rosie Huntington-Whiteley desfilaron en la alfombra roja de la gala anual LACMA Art+Film, llevada a cabo en Los Ángeles con varias de las celebridades más influyentes del mundo del entretenimiento y la moda.

Ambas modelos de Victoria’s Secret posaron frente a las cámaras luciendo atrevidos vestidos de lujo que destacaron sus siluetas irreales.

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Candice llegó con un vestido joya color plateado, diseñado con falda de flecos que cubrió lo necesario, escote en V y mangas cortas abullonadas con más flecos de cristales colgando. Al look, firmado por Gucci, le sumó zapatillas nude y discretos anillos y pendientes.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos metálicos y nude, incluido labial claro, sombras ahumadas y ligero blush; su cabello se lució peinado con mechones ondulados de lado.

Candice Swanepoel y Rosie Huntington-Whiteley deslumbran con vestidos de Gucci en gala de Los Ángeles. (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)

Por su parte, Rosie se encargó de que todas las miradas estuvieran puestas sobre ella y su impresionante atuendo, también de Gucci. La modelo británica llegó a la gala ataviada con un maxivestido negro de cuello alto, mangas largas y falda recta.

Si bien por el frente el vestido se lució elegante y recatado, la sorpresa la ofreció la parte trasera, con espalda descubierta y una atrevida abertura que partió desde la cadera hacia la parte inferior. Huntington-Whiteley resaltó su belleza con maquillaje en tonos claros, labial rosado y ligeras sombras en los párpados. Su cabello rubio se lució peinado en una cola de caballo alta.

Candice Swanepoel y Rosie Huntington-Whiteley deslumbran con vestidos de Gucci en gala de Los Ángeles. (Photo by LISA O'CONNOR / AFP)

Las celebridades de las pasarelas se unieron a otras figuras internacionales como Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Anya Taylor-Joy, Paris Hilton, Salma Hayek, Nicole Kidman y Sofía Vergara, por mencionar algunas, que eligieron sus mejores looks de lujo para asistir a la gala anual.

Rosie y Candice recientemente protagonizaron el desfile de Victoria’s Secret, mismo show que marcó el regreso de la modelo británica a las pasarelas de la firma de lencería tras sus años de gloria entre 2006 y 2010.

Ambas modelos desfilaron con lencería de lujo y sus icónicas alas de ángel, pero además fueron dos de las figuras que más atención acapararon del show por su impresionante belleza y presencia en el escenario.

Más allá de esto, después del desfile, la modelo sudafricana se vio envuelta en una polémica por su nueva relación sentimental con Tom Brady y su pelea con la modelo Joan Smalls, de quien fue amiga por 15 años.

Según se informó en su momento, Smalls estaba interesada en el exmariscal de la NFL y Swanepoel lo sabía, sin embargo, comenzó a salir con Brady poco después. Dicho triángulo amoroso no ha sido confirmado ni desmentido por los involucrados hasta el momento.