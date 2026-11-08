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Candice Swanepoel y Rosie Huntington-Whiteley desfilaron en la alfombra roja de la gala anual LACMA Art+Film, llevada a cabo en Los Ángeles con varias de las celebridades más influyentes del mundo del entretenimiento y la moda.
Ambas modelos de Victoria’s Secret posaron frente a las cámaras luciendo atrevidos vestidos de lujo que destacaron sus siluetas irreales.
Candice llegó con un vestido joya color plateado, diseñado con falda de flecos que cubrió lo necesario, escote en V y mangas cortas abullonadas con más flecos de cristales colgando. Al look, firmado por Gucci, le sumó zapatillas nude y discretos anillos y pendientes.
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Presumió su belleza con maquillaje en tonos metálicos y nude, incluido labial claro, sombras ahumadas y ligero blush; su cabello se lució peinado con mechones ondulados de lado.
Por su parte, Rosie se encargó de que todas las miradas estuvieran puestas sobre ella y su impresionante atuendo, también de Gucci. La modelo británica llegó a la gala ataviada con un maxivestido negro de cuello alto, mangas largas y falda recta.
Si bien por el frente el vestido se lució elegante y recatado, la sorpresa la ofreció la parte trasera, con espalda descubierta y una atrevida abertura que partió desde la cadera hacia la parte inferior. Huntington-Whiteley resaltó su belleza con maquillaje en tonos claros, labial rosado y ligeras sombras en los párpados. Su cabello rubio se lució peinado en una cola de caballo alta.
Las celebridades de las pasarelas se unieron a otras figuras internacionales como Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Anya Taylor-Joy, Paris Hilton, Salma Hayek, Nicole Kidman y Sofía Vergara, por mencionar algunas, que eligieron sus mejores looks de lujo para asistir a la gala anual.
Rosie y Candice recientemente protagonizaron el desfile de Victoria’s Secret, mismo show que marcó el regreso de la modelo británica a las pasarelas de la firma de lencería tras sus años de gloria entre 2006 y 2010.
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Ambas modelos desfilaron con lencería de lujo y sus icónicas alas de ángel, pero además fueron dos de las figuras que más atención acapararon del show por su impresionante belleza y presencia en el escenario.
Más allá de esto, después del desfile, la modelo sudafricana se vio envuelta en una polémica por su nueva relación sentimental con Tom Brady y su pelea con la modelo Joan Smalls, de quien fue amiga por 15 años.
Según se informó en su momento, Smalls estaba interesada en el exmariscal de la NFL y Swanepoel lo sabía, sin embargo, comenzó a salir con Brady poco después. Dicho triángulo amoroso no ha sido confirmado ni desmentido por los involucrados hasta el momento.
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