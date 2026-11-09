Ninel Conde arrasó las redes sociales luego de compartir varias fotografías en las que hace alarde de su silueta de impacto y piel bronceada, ataviada con un pequeño conjunto bicolor.

La cantante y actriz mexicana posó desde las costas de Miami Beach ataviada con un minishort azul claro de cintura alta, a juego con un bralette rosa de cuello halter y espalda descubierta.

Al conjunto playero le sumó una gorra de béisbol azul pastel, además de gafas solares de estilo futurista, pendientes y pulseras plateadas y doradas. Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana, base bronceada, labial nude y blush rosado.

El Bombón Asesino posó junto a su mascota con el mar junto a ella: “Domigo con @princessbellaconde. ¿Qué tal pasaron su domingo? Cuéntenme, los leo”, escribió en el pie de publicación.

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En los últimos días, Ninel Conde ha sido tema de conversación en redes sociales luego de mostrarse con su nuevo cambio de imagen, incluido un bronceado radical, cambio de color en sus ojos y su nuevo estilo de cabello color rubio platinado.

Los usuarios de internet la han criticado por mostrarse completamente diferente y no parecerse a la Ninel de hace unos años, con rasgos naturales y belleza genuina.

Ninel Conde presumió en internet el resultado de un tratamiento de bronceado al que se sometió para recuperar el tono dorado que acostumbra lucir durante su estancia en Miami.

A través de videos, la también cantante mostró su piel bronceada y dejó ver que este procedimiento continúa entre sus favoritos para conseguir un tono más uniforme. Sus publicaciones también permitieron apreciar parte de su figura, resultado que acompaña con rutinas de ejercicio enfocadas en fortalecer y tonificar sus músculos.

La celebridad, de 50 años, ha llamado la atención por sus cambios físicos a lo largo de su carrera. Su apariencia ha generado comentarios y especulaciones sobre posibles cirugías estéticas, entre ellas intervenciones para aumentar o modificar sus implantes mamarios, así como liposucción y procedimientos para definir su cintura.

Los cambios en su rostro también han despertado curiosidad. Usuarios de redes sociales han señalado diferencias en su nariz, labios y pómulos, lo que ha dado pie a versiones sobre posibles rinoplastias, rellenos faciales y aplicación de bótox.

Uno de los cambios más comentados ocurrió en 2025, cuando se sometió a una queratopigmentacion, procedimiento estético que modifica la apariencia del color de los ojos mediante pigmentación de la córnea.