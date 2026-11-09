Detrás de los elegantes salones y las puertas históricas de los palacios británicos existirían espacios diseñados para proteger a la familia real ante situaciones extremas. Uno de los más llamativos sería una habitación del pánico instalada en el antiguo apartamento de Kate Middleton y el príncipe William en el Palacio de Kensington, preparada, según reportes, para resguardarlos junto a sus hijos ante amenazas como atentados, explosiones o ataques con sustancias tóxicas.

En medio de las múltiples alertas de resguardo y supervivencia que gobiernos de todo el mundo han hecho a sus ciudadanos, ha surgido información de cómo la realeza se protegería en caso de crisis.

De acuerdo con los informes disponibles, dichas instalaciones formarían parte de las medidas de protección de los Windsor, aunque los detalles no han sido confirmados oficialmente por el Palacio.

La habitación de seguridad estaría equipada con un sistema especial de filtración de aire, comunicaciones protegidas, camas, artículos de higiene y reservas de agua y alimentos. La finalidad sería permitir que William, Kate y sus hijos pudieran permanecer resguardados durante una emergencia mientras los equipos de seguridad evalúan los riesgos.

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Entre las amenazas para las que supuestamente estaría preparada se encuentran ataques con gases tóxicos, explosiones y acciones terroristas. También se ha mencionado la existencia de una salida de emergencia ultrasecreta.

La preparación de estos espacios tendría una lógica muy distinta a la de un refugio convencional: no sólo se trataría de esconderse, sino de mantener a salvo a los integrantes de la familia real mientras se coordina una respuesta de seguridad.

Las comunicaciones protegidas permitirían mantener contacto con los responsables de su protección, mientras que los suministros básicos ayudarían a permanecer en el lugar durante un periodo de riesgo. Fuentes citadas por Radar Online aseguran, además, que los miembros de la familia real han recibido preparación para utilizar diferentes rutas de evacuación en sus residencias.

Uno de los ejemplos históricos más sorprendentes se encuentra en el Castillo de Windsor. En el documental de la BBC llamado The Queen's Palaces, se mostró una trampilla escondida bajo una alfombra en una oficina del castillo, que conduce a un antiguo pasadizo medieval. La estructura fue diseñada para que los soldados pudieran salir de la fortaleza si quedaba bajo asedio y desplazarse hacia el exterior.

Por su parte, el Palacio de Buckingham también guarda un acceso que parece sacado de una película de espías. Se dice que en el Salón Blanco existe una puerta oculta detrás de un espejo y un mueble. El propio Royal Collection Trust confirma que el rey Carlos III utiliza esa entrada para acceder discretamente a los salones de Estado desde sus apartamentos privados.

Aunque no se conocen públicamente todos los detalles de los refugios ni de los sistemas de seguridad de los palacios, la supuesta habitación del pánico de William y Kate revela una faceta poco conocida de la Corona, incluso detrás de los muros de residencias históricas y lujosas, la prioridad es contar con espacios seguros para proteger a la familia ante una amenaza.