Cada fin de año, millones de personas vuelven la mirada hacia uno de los símbolos más queridos de la temporada navideña en Estados Unidos: el Árbol de Navidad del Rockefeller Center.

Esta tradición, que comenzó hace más de nueve décadas en el corazón de Manhattan, regresará en 2026 con un impresionante ejemplar procedente del estado de Nueva York que promete convertirse en una de las principales atracciones de la temporada.

Así es el Árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026

El árbol elegido para la temporada navideña de 2026 es un abeto noruego de aproximadamente 23 metros de altura originario de West Edmeston, una localidad ubicada en el estado de Nueva York.

El imponente ejemplar tiene alrededor de 75 años de edad, mide cerca de 15 metros de diámetro y pesa unas 11 toneladas. Su traslado hasta Manhattan representa el inicio oficial de una de las tradiciones más emblemáticas de las fiestas decembrinas en la Gran Manzana.

Como ocurre cada año, el árbol será instalado en Rockefeller Plaza, donde se convertirá en el centro de atención para visitantes locales y turistas de todo el mundo.

¿Cuándo llega el árbol al Rockefeller Center?

El árbol llegó el 7 de noviembre de 2026, fecha que marca oficialmente el comienzo de la temporada navideña en Rockefeller Center.

Una tradición que comenzó en 1931

La historia del Árbol de Navidad del Rockefeller Center se remonta a 1931, cuando los trabajadores que participaban en la construcción del complejo colocaron un pequeño árbol decorado con guirnaldas hechas a mano.

Dos años más tarde, en 1933, se realizó por primera vez una ceremonia oficial de encendido, dando origen a una celebración que con el paso del tiempo se convirtió en una de las postales más reconocibles de Nueva York durante las fiestas.

Actualmente, el proceso de selección del árbol está encabezado por Erik Pauzé, jardinero jefe del Rockefeller Center, quien lleva más de tres décadas buscando el ejemplar ideal para ocupar el lugar de honor en la plaza.

"Lo que busco es un árbol que querrías tener en tu sala de estar, pero a mayor escala. Tiene que hacer sonreír a la gente en cuanto lo vean", ha explicado Pauzé sobre el criterio que guía la elección anual.

¿Cuándo será el encendido del árbol de Navidad de Rockefeller Center?

Uno de los momentos más esperados de la temporada será la tradicional ceremonia de encendido.

En 2026, el evento se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre de las 19:00 a las 22:00 horas, cuando miles de asistentes y millones de espectadores sigan la iluminación oficial del famoso árbol.

Más de 50 mil luces y una estrella de Swarovski

Como ya es tradición, el árbol brillará con un impresionante despliegue de más de 50 mil luces LED multicolores distribuidas a lo largo de aproximadamente ocho kilómetros de cable.

En la parte más alta se ubicará la espectacular estrella de Swarovski diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018.

Esta pieza pesa cerca de 408 kilogramos y está formada por 70 puntas recubiertas con alrededor de tres millones de cristales, convirtiéndose en uno de los elementos más fotografiados de toda la decoración navideña de Nueva York.

¿Hasta cuándo podrá visitarse el árbol?

Tras su encendido el 2 de diciembre, el Árbol de Navidad del Rockefeller Center permanecerá en exhibición durante toda la temporada navideña y los primeros días de enero, convirtiéndose en uno de los lugares más visitados de Manhattan.

Los visitantes podrán admirarlo desde Rockefeller Plaza, disfrutar de la pista de hielo The Rink bajo sus ramas iluminadas o capturar el momento mediante la experiencia fotográfica oficial del árbol.

Además, quienes busquen una vista privilegiada podrán adquirir la experiencia Holiday Top of the Rock, que ofrece vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad desde el piso 70 y acceso especial para fotografiar el árbol a nivel de plaza.

Un símbolo de generosidad que continúa después de Navidad

La historia del árbol no termina cuando concluyen las celebraciones decembrinas.

Siguiendo una tradición establecida desde hace años, el árbol será transformado en madera y donado a Habitat for Humanity, organización que utilizará el material para apoyar proyectos comunitarios y de vivienda.

Asimismo, tras la tala, la propiedad donde originalmente creció el árbol suele ser reforestada con nuevos árboles o vegetación, permitiendo que la tradición continúe de manera sostenible.

El corazón de la Navidad en Nueva York

Desde u origen en West Edmeston hasta su instalación en Rockefeller Plaza, el Árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026 representa mucho más que una decoración festiva. Se trata de una tradición que combina historia, comunidad, solidaridad y espíritu navideño, convirtiendo una vez más al corazón de Manhattan en uno de los destinos más mágicos de la temporada.