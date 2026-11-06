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La temporada navideña es una de las épocas más mágicas para visitar Disneyland Resort en California. Durante varias semanas, los parques temáticos se transforman con miles de luces, espectáculos especiales, personajes con atuendos festivos y una exclusiva oferta gastronómica inspirada en las celebraciones decembrinas.
Si estás planeando un viaje a Disney durante las fiestas de fin de año, esta guía reúne todo lo que necesitas saber sobre fechas, atracciones, entretenimiento y comida de temporada para aprovechar al máximo tu visita.
¿Cuándo comienza la Navidad en Disneyland Resort 2026?
Disneyland Resort celebrará Holidays at the Disneyland Resort del 13 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027.
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Durante casi dos meses, tanto Disneyland Park como Disney California Adventure Park estarán decorados con árboles navideños, guirnaldas, luces y escenarios temáticos. Además, Downtown Disney District también ofrecerá experiencias especiales, entretenimiento y opciones gastronómicas inspiradas en las festividades.
Las atracciones y espectáculos navideños imperdibles en Disneyland Park
Durante la temporada navideña, los visitantes encontrarán a Mickey Mouse, Minnie Mouse y otros personajes Disney luciendo vestuarios exclusivos de Navidad.
A Christmas Fantasy Parade
Uno de los eventos más esperados del año es A Christmas Fantasy Parade, un desfile lleno de música, carrozas temáticas y personajes clásicos de Disney que culmina con la aparición de Santa Claus.
“it’s a small world” Holiday
La clásica atracción recibe una transformación festiva que la convierte en “it’s a small world” Holiday, una experiencia adornada con decoraciones navideñas de todo el mundo.
Por las noches, la fachada se ilumina con espectaculares proyecciones que se han convertido en una de las imágenes más icónicas de la temporada.
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Haunted Mansion Holiday
Otra tradición muy querida es Haunted Mansion Holiday, la versión especial de la mansión embrujada inspirada en las celebraciones de fin de año y en el universo de The Nightmare Before Christmas.
Believe… In Holiday Magic
Cuando cae la noche, los cielos de Disneyland se iluminan con Believe… In Holiday Magic, un espectáculo que combina fuegos artificiales, música, efectos visuales y nieve artificial.
Wintertime Enchantment
El Castillo de la Bella Durmiente también se viste de gala con Wintertime Enchantment, un espectáculo que transforma este emblemático lugar en una brillante postal navideña.
Disney California Adventure también celebra las fiestas
La magia continúa al otro lado del resort con experiencias únicas en Disney California Adventure.
Disney ¡Viva Navidad!
Uno de los eventos favoritos es Disney ¡Viva Navidad!, una celebración que honra las tradiciones latinoamericanas mediante música, baile, decoraciones, gastronomía y encuentros con personajes Disney.
Atracciones navideñas temáticas
Algunas atracciones del parque también reciben una transformación especial para las fiestas:
- Luigi’s Joy to the Whirl.
- Mater’s Jingle Jamboree.
Ambas incorporan música, decoración y ambientación navideña para ofrecer experiencias exclusivas durante esta temporada.
Santa Claus y la decoración más espectacular del año
Además de las atracciones y espectáculos, los visitantes podrán encontrar a Santa Claus en diversas áreas del resort para fotografías y encuentros especiales.
Las calles, escaparates y plazas de Disneyland Resort estarán cubiertos con miles de luces, enormes árboles navideños y decoraciones que convierten cada rincón en un escenario ideal para tomar fotografías familiares.
La comida de Navidad en Disneyland 2026
Uno de los grandes atractivos de Holidays at the Disneyland Resort es la oferta culinaria de temporada.
Disney Eats presentó una amplia selección de alimentos, bebidas y postres exclusivos disponibles del 13 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027.
Nuevos platillos para Holidays at the Disneyland Resort
Holiday Leftover Burrito: Studio Catering Co. Este burrito combina:
- Pavo
- Relleno tradicional navideño
- Camote
- Salsa de arándanos
- Gravy
Snowy Matcha Foam Iced Coffee: Cozy Cone Motel 1 – Churros. Se trata de un café vietnamita frío acompañado por una espuma dulce de matcha y decoraciones festivas.
French Dip Grilled Cheese: Pym Test Kitchen. Una versión gourmet del clásico sándwich de queso a la parrilla elaborada con:
- Prime rib en rebanadas
- Queso mozzarella
- Mayonesa de cebolla
- Cebollas caramelizadas
- Consomé de carne para sumergir
- Papas como acompañamiento
Holiday Matterhorn Macaroon: Jolly Holiday Bakery Café. Un postre inspirado en la montaña Matterhorn que combina coco, chocolate blanco y chispas de colores navideñas.
Lo mejor del Disney Festival of Holidays para los amantes de la comida
Los mercados gastronómicos del festival ofrecerán nuevas creaciones para compartir en familia.
Reimagined Beef Wellington: Merry Mashups. Una reinterpretación del tradicional beef wellington preparada con:
- Puré de papa
- Beef jus
- Prosciutto crujiente
- Salsa cremosa de champiñones
- Hojaldre
Chicken Pot Pie Wings: Alitas de pollo cubiertas con salsa gravy y acompañadas por un crumble de hierbas inspirado en el clásico pastel de pollo.
TWIX Bits Iced Chocolate: Una bebida de chocolate frío con:
- Leche de avena
- Jarabe de caramelo
- Jarabe de mantequilla de galleta
- Crema batida
- Trocitos de chocolate TWIX
Loaded Pulled Pork Fries: Smokejumpers Grill y papas fritas cargadas con:
- Cerdo deshebrado
- Salsa BBQ de arándanos
- Alioli de gochujang
- Cebollas encurtidas
- Cebollín
Consejos para visitar Disneyland en Navidad
Si planeas viajar durante esta temporada, considera los siguientes consejos:
Reserva tus boletos con anticipación, ya que las fechas navideñas suelen registrar una alta demanda.
Llega temprano para aprovechar las atracciones más populares antes de que aumenten los tiempos de espera.
Consulta el horario de los espectáculos nocturnos para asegurar un buen lugar para ver los fuegos artificiales.
Destina tiempo para recorrer los mercados gastronómicos del Disney Festival of Holidays.
Lleva ropa cómoda y una chamarra ligera, ya que las noches de invierno en California suelen ser más frescas.
Con desfiles, fuegos artificiales, atracciones temáticas, personajes con atuendos festivos y una impresionante selección de platillos exclusivos, Holidays at the Disneyland Resort se consolida como una de las celebraciones navideñas más completas de Disney.
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