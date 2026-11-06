La temporada navideña es una de las épocas más mágicas para visitar Disneyland Resort en California. Durante varias semanas, los parques temáticos se transforman con miles de luces, espectáculos especiales, personajes con atuendos festivos y una exclusiva oferta gastronómica inspirada en las celebraciones decembrinas.

Si estás planeando un viaje a Disney durante las fiestas de fin de año, esta guía reúne todo lo que necesitas saber sobre fechas, atracciones, entretenimiento y comida de temporada para aprovechar al máximo tu visita.

¿Cuándo comienza la Navidad en Disneyland Resort 2026?

Disneyland Resort celebrará Holidays at the Disneyland Resort del 13 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Durante casi dos meses, tanto Disneyland Park como Disney California Adventure Park estarán decorados con árboles navideños, guirnaldas, luces y escenarios temáticos. Además, Downtown Disney District también ofrecerá experiencias especiales, entretenimiento y opciones gastronómicas inspiradas en las festividades.

Foto: Cortesía Disneyland Resort

Las atracciones y espectáculos navideños imperdibles en Disneyland Park

Durante la temporada navideña, los visitantes encontrarán a Mickey Mouse, Minnie Mouse y otros personajes Disney luciendo vestuarios exclusivos de Navidad.

A Christmas Fantasy Parade

Uno de los eventos más esperados del año es A Christmas Fantasy Parade, un desfile lleno de música, carrozas temáticas y personajes clásicos de Disney que culmina con la aparición de Santa Claus.

“it’s a small world” Holiday

La clásica atracción recibe una transformación festiva que la convierte en “it’s a small world” Holiday, una experiencia adornada con decoraciones navideñas de todo el mundo.

Por las noches, la fachada se ilumina con espectaculares proyecciones que se han convertido en una de las imágenes más icónicas de la temporada.

Haunted Mansion Holiday

Otra tradición muy querida es Haunted Mansion Holiday, la versión especial de la mansión embrujada inspirada en las celebraciones de fin de año y en el universo de The Nightmare Before Christmas.

Believe… In Holiday Magic

Cuando cae la noche, los cielos de Disneyland se iluminan con Believe… In Holiday Magic, un espectáculo que combina fuegos artificiales, música, efectos visuales y nieve artificial.

Wintertime Enchantment

El Castillo de la Bella Durmiente también se viste de gala con Wintertime Enchantment, un espectáculo que transforma este emblemático lugar en una brillante postal navideña.

Foto: Cortesía Disneyland Resort

Disney California Adventure también celebra las fiestas

La magia continúa al otro lado del resort con experiencias únicas en Disney California Adventure.

Disney ¡Viva Navidad!

Uno de los eventos favoritos es Disney ¡Viva Navidad!, una celebración que honra las tradiciones latinoamericanas mediante música, baile, decoraciones, gastronomía y encuentros con personajes Disney.

Foto: Cortesía Disneyland Resort

Atracciones navideñas temáticas

Algunas atracciones del parque también reciben una transformación especial para las fiestas:

Luigi’s Joy to the Whirl.

Mater’s Jingle Jamboree.

Ambas incorporan música, decoración y ambientación navideña para ofrecer experiencias exclusivas durante esta temporada.

Santa Claus y la decoración más espectacular del año

Además de las atracciones y espectáculos, los visitantes podrán encontrar a Santa Claus en diversas áreas del resort para fotografías y encuentros especiales.

Foto: Cortesía Disneyland Resort

Las calles, escaparates y plazas de Disneyland Resort estarán cubiertos con miles de luces, enormes árboles navideños y decoraciones que convierten cada rincón en un escenario ideal para tomar fotografías familiares.

Foto: Cortesía Disneyland Resort

La comida de Navidad en Disneyland 2026

Uno de los grandes atractivos de Holidays at the Disneyland Resort es la oferta culinaria de temporada.

Disney Eats presentó una amplia selección de alimentos, bebidas y postres exclusivos disponibles del 13 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Foto: Cortesía Disneyland Resort

Nuevos platillos para Holidays at the Disneyland Resort

Holiday Leftover Burrito: Studio Catering Co. Este burrito combina:

Pavo

Relleno tradicional navideño

Camote

Salsa de arándanos

Gravy

Snowy Matcha Foam Iced Coffee: Cozy Cone Motel 1 – Churros. Se trata de un café vietnamita frío acompañado por una espuma dulce de matcha y decoraciones festivas.

French Dip Grilled Cheese: Pym Test Kitchen. Una versión gourmet del clásico sándwich de queso a la parrilla elaborada con:

Prime rib en rebanadas

Queso mozzarella

Mayonesa de cebolla

Cebollas caramelizadas

Consomé de carne para sumergir

Papas como acompañamiento

Foto: Cortesía Disneyland Resort

Holiday Matterhorn Macaroon: Jolly Holiday Bakery Café. Un postre inspirado en la montaña Matterhorn que combina coco, chocolate blanco y chispas de colores navideñas.

Lo mejor del Disney Festival of Holidays para los amantes de la comida

Los mercados gastronómicos del festival ofrecerán nuevas creaciones para compartir en familia.

Reimagined Beef Wellington: Merry Mashups. Una reinterpretación del tradicional beef wellington preparada con:

Puré de papa

Beef jus

Prosciutto crujiente

Salsa cremosa de champiñones

Hojaldre

Foto: Cortesía Disneyland Resort

Chicken Pot Pie Wings: Alitas de pollo cubiertas con salsa gravy y acompañadas por un crumble de hierbas inspirado en el clásico pastel de pollo.

TWIX Bits Iced Chocolate: Una bebida de chocolate frío con:

Leche de avena

Jarabe de caramelo

Jarabe de mantequilla de galleta

Crema batida

Trocitos de chocolate TWIX

Loaded Pulled Pork Fries: Smokejumpers Grill y papas fritas cargadas con:

Cerdo deshebrado

Salsa BBQ de arándanos

Alioli de gochujang

Cebollas encurtidas

Cebollín

Consejos para visitar Disneyland en Navidad

Si planeas viajar durante esta temporada, considera los siguientes consejos:

Reserva tus boletos con anticipación, ya que las fechas navideñas suelen registrar una alta demanda.

Llega temprano para aprovechar las atracciones más populares antes de que aumenten los tiempos de espera.

Consulta el horario de los espectáculos nocturnos para asegurar un buen lugar para ver los fuegos artificiales.

Destina tiempo para recorrer los mercados gastronómicos del Disney Festival of Holidays.

Lleva ropa cómoda y una chamarra ligera, ya que las noches de invierno en California suelen ser más frescas.

Con desfiles, fuegos artificiales, atracciones temáticas, personajes con atuendos festivos y una impresionante selección de platillos exclusivos, Holidays at the Disneyland Resort se consolida como una de las celebraciones navideñas más completas de Disney.